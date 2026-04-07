Były piłkarz Jagiellonii przyjeżdża do Białegostoku ze swoją książką

Augustyn

W Jagiellonii Białystok grał przez dwa sezony. Wystąpił w 39 spotkaniach Ekstraklasy. Zdobył jednego gola. Umowę z klubem rozwiązał latem 2022 roku

Jego piłkarskie CV jest bardzo bogate, bo w swojej karierze występował m.in w klubach we Włoszech, Anglii czy Szkocji.

Książka

"Zanim będzie za późno - Jak nie stracić siebie w drodze na szczyt" - to książka, która trafiła na półki jesienią ubiegło roku.

Jak podkreśla sam autor, chciałby na przykładzie swojej kariery zainspirować młodych ludzi do uprawiania sportu. W książce są wszystkie upadki i wzloty Augustyna, ale też wielki charakter i nieustępliwość, które są potrzebne aby wytrwać w pałkarskiej karierze.

Spotkanie w Białymstoku

Pisarz i były piłkarz spotka się z czytelnikami 7 kwietnia o godz. 18:00 w Koku Sushi przy ul Sienkiewicza 3

Błażej Augustyn opowie o kulisach powstawania książki. Będzie też można porozmawiać z autorem i podpisać egzemplarz książki.