Białystok. Droga Krzyżowa przejdzie ulicami miasta. Znamy szczegóły

Miejska Droga Krzyżowa w Białymstoku odbędzie się 27 marca

Początek nabożeństwa o godz. 19.00 przed Archikatedrą

Trasa prowadzi przez Rynek Kościuszki i ul. Lipową do kościoła św. Rocha

Zgodnie z komunikatem archidiecezji, nabożeństwu przewodniczyć będzie Arcybiskup Metropolita Białostocki Józef Guzdek. Droga Krzyżowa rozpocznie się o godz. 19.00 przed Archikatedrą. Uczestnicy przejdą ulicami centrum – trasą prowadzącą przez Rynek Kościuszki i ulicę Lipową – aż do kościoła św. Rocha, gdzie zaplanowano zakończenie modlitwy.

Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma wymiar nie tylko religijny, ale również wspólnotowy. To okazja do wspólnego przeżycia jednego z najważniejszych nabożeństw Wielkiego Postu w przestrzeni miasta.

Czym jest Droga Krzyżowa?

Droga Krzyżowa to nabożeństwo upamiętniające mękę i śmierć Jezusa Chrystusa. Składa się z 14 stacji przedstawiających kolejne etapy jego drogi na Golgotę. Wierni rozważają wydarzenia sprzed wieków, odnosząc je do własnego życia i doświadczeń. Jest to jedna z najbardziej charakterystycznych form modlitwy w okresie Wielkiego Postu.

Zbliża się Niedziela Palmowa

Już w najbliższą niedzielę wierni będą obchodzić Niedzielę Palmową, która rozpoczyna Wielki Tydzień. Upamiętnia ona uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy. W kościołach odbywają się procesje z palmami oraz msze święte z odczytaniem opisu Męki Pańskiej.

Wielki Tydzień i Wielkanoc

Po Niedzieli Palmowej rozpocznie się Wielki Tydzień – najważniejszy okres w kalendarzu liturgicznym. Obejmuje on m.in. Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę. Kulminacją będzie Niedziela Wielkanocna, symbolizująca zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i zwycięstwo życia nad śmiercią.

Czytaj też: Prognoza pogoda na Wielkanoc 2026 nie napawa optymizmem. Wiemy, jak będzie

Wierni są zachęcani do udziału w nabożeństwach i wydarzeniach religijnych, które pomagają w duchowym przygotowaniu do Świąt Wielkanocnych.