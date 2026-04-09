Białostocka projektantka mody Basia Piekut podbija Europę [ROZMOWA]

ETERNA - kolekcja, która celebruje kobiecość

Białostocka projektantka mody Basia Piekut, założycielka marki MO.YA Fashion, zaprezentowała swoją najnowszą kolekcję ETERNA w Paryżu – jednej z najważniejszych światowych stolic mody. To wyjątkowy projekt, który – jak sama nazwa wskazuje – nawiązuje do idei ponadczasowości i kobiecej siły.

Klasyka z nutą awangardy

W kolekcji ETERNA dominują odcienie śmietankowej bieli, wanilii i złota, które podkreślają elegancję i subtelność projektów. Nie brakuje charakterystycznych dla projektantki detali – ręcznie wyszywanych pereł, koronek, drapowań czy piórek.

Paryż, emocje i międzynarodowa scena

Pokaz w Paryżu był dla projektantki szczególnym momentem – odbył się dokładnie w dniu jej urodzin. Kolekcja została zaprezentowana w międzynarodowym gronie twórców z różnych krajów, a finałowy pokaz spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem.Wcześniejsza premiera kolekcji we Włoszech również miała wyjątkową oprawę – odbyła się na XVI-wiecznym zamku, przy świetle świec i w blasku księżyca, co nadało wydarzeniu niemal mistycznego charakteru.

Nowe wyzwania i plany na przyszłość

Po sukcesach na europejskich wybiegach projektantka otrzymuje kolejne zaproszenia – zarówno z Europy, jak i spoza niej, w tym z Nowego Jorku. Na razie jednak skupia się na bieżących projektach.Rok 2026 w pracowni Basi Piekut upływa przede wszystkim pod znakiem mody ślubnej. Liczne zamówienia i intensywny sezon sprawiają, że to czas wytężonej pracy. Mimo to projektantka nie zwalnia tempa i zapowiada kolejne działania oraz możliwe pokazy.Jak sama podkreśla, dziś czuje się spełniona i szczęśliwa – a to właśnie szczęście jest tym, czego życzy sobie najbardziej na kolejne lata.

