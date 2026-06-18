"Będzie nam ciebie brakowało". Tragiczna śmierć pracownika Biebrzańskiego Parku Narodowego

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-06-18 7:28

Smutna wiadomość z Biebrzańskiego Parku Narodowego. 16 czerwca 2026 roku tragicznie zginął Mirosław Budziński, jeden z najbardziej doświadczonych pracowników parku. Przez ponad trzy dekady był związany z ochroną przyrody na terenie Biebrzy i aktywnie uczestniczył w edukacji przyrodniczej dzieci oraz młodzieży.

Będzie nam ciebie brakowało. Tragiczna śmierć pracownika Biebrzańskiego Parku Narodowego
Autor: Biebrzański Park Narodowy/ Materiały prasowe

Smutną informację przekazała Dyrekcja Biebrzańskiego Parku Narodowego wraz z pracownikami. Jak podkreślono w komunikacie, Mirosław Budziński był związany z parkiem od początku jego funkcjonowania. Pracę rozpoczął 1 stycznia 1994 roku.

Przez lata dał się poznać jako doświadczony pracownik służb terenowych. Był również wieloletnim i zaangażowanym członkiem Związku Leśników Polskich Parków Narodowych.

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Szczególne miejsce w jego działalności zajmowała edukacja przyrodnicza. Prowadził cykliczne zajęcia dla dzieci i młodzieży ze szkół gminy Rajgród, przekazując wiedzę o przyrodzie i ochronie środowiska. Biebrzańskie lasy, jak podkreślono w pożegnalnym wpisie, darzył wyjątkowym umiłowaniem. - Mirku, dziękujemy za wiele lat służby i wspólnej pracy. Zachowamy w sercach Twoją pogodę ducha. Będzie nam Ciebie brakowało – napisali w komunikacie przedstawiciele Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Dyrekcja oraz pracownicy parku złożyli także wyrazy współczucia rodzinie i bliskim zmarłego.

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