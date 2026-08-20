Balony wzbiją sie nad Białymstokiem. Wieczorem startuje fiesta balonowa

Paweł Jakubowski
2026-08-20 15:02

Już po raz ósmy kampus Politechniki Białostockiej stanie się miejscem startu barwnych balonów na ogrzane powietrze. 20 i 21 sierpnia mieszkańcy Białegostoku będą mogli podziwiać niezwykły podniebny spektakl w ramach Fiesty Balonowej „Dolina Narwi”. W sobotę impreza przenosi się do Turośni Kościelenej

Kolorowe balony lecą nad budynkami Białegostoku. O Fieście Balonowej przeczytasz na Eska Białystok.
Autor: Białostocki Klub Balonowy/ Materiały prasowe

Na terenie zielonym przed Wydziałem Elektrycznym Politechniki Białostockiej zaplanowano starty 15 balonów, które wzbiją się w powietrze podczas wieczornych i porannych sesji lotów. Organizatorem wydarzenia jest Białostocki Klub Balonowy, a partnerem – Politechnika Białostocka.

 VIII Fiesty Balonowej odbędzie się również w wielu innyc miejscac Białeosotku i naszeo reionu. W czwartek wieczorem 20 sierpnia ulicami Białegostoku przejedzie widowiskowy korowód balonów z zapalonymi palnikami, natomiast w sobotę 22 sierpnia atrakcje przeniosą się do Turośni Kościelnej, gdzie zaplanowano poranne loty, piknik rodzinny oraz nocny przejazd z palnikami.

Starty balonów

  • 20 sierpnia  godz. w godz. 18:00–20:00 (Politechnika Białostocka) 
  • 21 sierpnia w godz. 5:30–6:30 oraz w godz. 18:00–20:00
  • 22 sierpnia – 5.30–6.30 (Turośń Kościelna, stadion sportowy) 
  • 22sierpnia -  18.00–20.00: starty balonów (Turośń Kościelna, stadion sportowy) 

– 14.00: otwarcie pikniku rodzinnego – 15.00: pokaz i historia bicykli oraz pokaz parzenia herbaty na bicyklach – 15.00: rozstrzygnięcie konkursu na wykonanie makiety balonu – 15.30–16.20: pokaz iluzjonisty Łukasza Granta – 16.00–18.00: mecz piłkarski KS Turośnianka – 17.00: pokazy skoków spadochronowych – 17.15–18.00: koncert  Piotra Czajkowskiego – 19.10–19.40: pokaz tańca z ogniami Fire Time, nocny przejazd ekip balonowych i koszy z płonącymi palnikami ulicami Turośni Kościelnej, w towarzystwie motocykli. – 20.00–21.00: koncerty  zespołu Coverowe Gitary i  zespołu Spike 

Uwaga! Starty balonów są uzależnione od warunków pogodowych - zmianie mogą ulec miejsce oraz godziny lotów. Aktualne informacje będą publikowane na profilu Organizatora: Białostocki Klub Balonowy

Fiesta Balonowa „Dolina Narwi” należy do najciekawszych wydarzeń plenerowych w regionie. W 2023 roku otrzymała certyfikat Podlaskiej Regionalnej Organizacji 

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