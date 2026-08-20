Balony wzbiją sie nad Białymstokiem. Wieczorem startuje fiesta balonowa

Na terenie zielonym przed Wydziałem Elektrycznym Politechniki Białostockiej zaplanowano starty 15 balonów, które wzbiją się w powietrze podczas wieczornych i porannych sesji lotów. Organizatorem wydarzenia jest Białostocki Klub Balonowy, a partnerem – Politechnika Białostocka.

VIII Fiesty Balonowej odbędzie się również w wielu innyc miejscac Białeosotku i naszeo reionu. W czwartek wieczorem 20 sierpnia ulicami Białegostoku przejedzie widowiskowy korowód balonów z zapalonymi palnikami, natomiast w sobotę 22 sierpnia atrakcje przeniosą się do Turośni Kościelnej, gdzie zaplanowano poranne loty, piknik rodzinny oraz nocny przejazd z palnikami.

Starty balonów

20 sierpnia godz. w godz. 18:00–20:00 (Politechnika Białostocka)

21 sierpnia w godz. 5:30–6:30 oraz w godz. 18:00–20:00

22 sierpnia – 5.30–6.30 (Turośń Kościelna, stadion sportowy)

22sierpnia - 18.00–20.00: starty balonów (Turośń Kościelna, stadion sportowy)

– 14.00: otwarcie pikniku rodzinnego – 15.00: pokaz i historia bicykli oraz pokaz parzenia herbaty na bicyklach – 15.00: rozstrzygnięcie konkursu na wykonanie makiety balonu – 15.30–16.20: pokaz iluzjonisty Łukasza Granta – 16.00–18.00: mecz piłkarski KS Turośnianka – 17.00: pokazy skoków spadochronowych – 17.15–18.00: koncert Piotra Czajkowskiego – 19.10–19.40: pokaz tańca z ogniami Fire Time, nocny przejazd ekip balonowych i koszy z płonącymi palnikami ulicami Turośni Kościelnej, w towarzystwie motocykli. – 20.00–21.00: koncerty zespołu Coverowe Gitary i zespołu Spike

Uwaga! Starty balonów są uzależnione od warunków pogodowych - zmianie mogą ulec miejsce oraz godziny lotów. Aktualne informacje będą publikowane na profilu Organizatora: Białostocki Klub Balonowy

Fiesta Balonowa „Dolina Narwi” należy do najciekawszych wydarzeń plenerowych w regionie. W 2023 roku otrzymała certyfikat Podlaskiej Regionalnej Organizacji