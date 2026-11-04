A może by tak Noc na Dachu? Tego w Białymstoku jeszcze nie było!

To zdecydowanie lokalna nowość. Noc na Dachu to pierwsza wypożyczalnia ultralekkich, pompowanych namiotów dachowych w województwie podlaskim.

Jak to się zaczęło?

Pomysłodawczyni wypożyczalni, Claudia Pilaszek, chce przekonać przede wszystkim kobiety, że na pierwszą przygodę nie trzeba czekać na odpowiedni moment ani towarzystwo.

Własny samochód, kilka minut na przygotowanie miejsca do spania i chęć ruszenia przed siebie – tyle ma wystarczyć, by spróbować nieco innego sposobu podróżowania. Takąa ideę przyświeca projektowi „Noc na Dachu”, czyli nowej wypożyczalni namiotów dachowych, która powstaje w Białymstoku.

Tradycyjny biwak wiąże się z wieloma obowiązkami. Trzeba zabrać sprzęt, rozstawić namiot, znaleźć odpowiednie miejsce i zadbać o całą logistykę. Dla jednej osoby podróżującej z dzieckiem może to być spore wyzwanie. I stąd właśnie pomysł na "Noc na Dachu". To rozwiązanie, które nie wymaga konieczności angażowania drugiej osoby.

Podróż na własnych zasadach

Twórczyni „Nocy na Dachu” szczególnie chce zachęcić kobiety do samodzielnego odkrywania nowych miejsc. Jak zauważa, wiele z nich odkłada wyjazdy na później, czekając na partnera, znajomych, większy samochód albo odpowiednie warunki.

Co więcej, nie trzeba od razu planować dalekiej wyprawy. Pierwszym krokiem może być nawet jedna noc spędzona niedaleko domu. Ważne, by przekonać się, że samodzielny wyjazd nie musi być skomplikowany.

Namiot na dachu zamiast tradycyjnego biwaku

Wypożyczalnia ma oferować ultralekkie, pompowane namioty dachowe. Ich konstrukcja ma ułatwiać przygotowanie miejsca do spania i ograniczać trudności kojarzone z klasycznym biwakowaniem.

Założenie jest proste: klient otrzymuje gotowy zestaw i może ruszyć w drogę własnym samochodem. Nie musi być ekspertem od turystyki outdoorowej ani dysponować dużym samochodem terenowym.

„Noc na Dachu” ma być jednak czymś więcej niż tylko punktem, w którym odbiera się wypożyczony sprzęt. Pomysłodawczyni chce również dzielić się praktyczną wiedzą. W planach są materiały dotyczące przygotowania pierwszego wyjazdu, wyboru miejsca noclegowego, legalnego biwakowania, wyposażenia samochodu i rzeczy, które warto zabrać ze sobą.

Pomysł z Białegostoku, podróże bez granic

Choć wypożyczalnia powstaje w Białymstoku, jej oferta ma otwierać możliwości podróżowania znacznie dalej. Namioty będą wypożyczane na miejscu, ale ich użytkownicy będą mogli ruszyć z nimi także w podróż po Europie.

Za projektem stoi również szersza idea: przełamywanie przekonania, że do samodzielnego podróżowania trzeba mieć specjalistyczny sprzęt, duże doświadczenie i drugą osobę u boku.

Bo czasem największą przeszkodą wyruszenia w drogę nie jest brak kampera czy odpowiedniego wyposażenia, ale zwykła obawa, że samemu sobie nie poradzimy.

„Noc na Dachu” ma pokazać, że pierwsza przygoda może zacząć się znacznie bliżej, niż się wydaje. I że nie trzeba czekać na idealny moment, żeby po prostu ruszyć.

Więcej informacji o "Nocy na Dachu" znajdziecie tutaj.