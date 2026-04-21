Umówiła się z młodszym o 20 lat mężczyzną z sieci. Randka zamieniła się w piekło

- 47-latka padła ofiarą brutalnej napaści i kradzieży w trakcie spotkania.
- Sprawcą przestępstwa był 27-latek, którego pokrzywdzona poznała w internecie.
- Policjanci ujęli podejrzanego bezpośrednio na miejscu interwencji.
- Mężczyźnie grozi kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.
Policjanci z Augustowa otrzymali zgłoszenie dotyczące pobicia oraz kradzieży. Na miejscu ustalili, że 47-latka dwa tygodnie wcześniej nawiązała znajomość z 27-letnim mężczyzną za pośrednictwem portalu randkowego.
Do zdarzenia doszło w jednym z mieszkań na terenie miasta. W trakcie spotkania mężczyzna zaczął zachowywać się agresywnie. Uderzył kobietę w twarz, a następnie związał jej ręce i nogi, pozbawiając ją możliwości ucieczki.
Zabrał kosztowny telefon i gotówkę
Napastnik wykorzystał sytuację i dokonał kradzieży. Zabrał telefon komórkowy o wartości około 9000 złotych oraz 2000 złotych z portfela kobiety.
Po wszystkim rozwiązał 47-latkę. Kobieta natychmiast opuściła mieszkanie. Sprawca wybiegł za nią, a następnie oddalił się z miejsca zdarzenia.
Wpadł, bo wrócił pod blok
Sprawą zajęli się kryminalni z Augustowa, którzy przyjechali do pokrzywdzonej, by zebrać szczegóły. W trakcie ich pracy niespodziewanie ktoś zadzwonił domofonem.
Okazało się, że przed budynkiem stoi 27-latek. Kobieta wpuściła go do środka. Gdy zobaczył policjantów, próbował uciekać, jednak został szybko obezwładniony.
Funkcjonariusze znaleźli przy nim skradziony telefon oraz gotówkę. Mężczyzna usłyszał zarzut rozboju. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na okres trzech miesięcy. Zgodnie z przepisami grozi mu kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.