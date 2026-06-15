Straż Graniczna ujawniła 45 migrantów. Zatrzymano 52-letnią Ukrainkę

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-06-15 20:34

45 cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę polsko-litewską, zatrzymali podczas minionego weekendu funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Mundurowi ujęli również 52-letnią obywatelkę Ukrainy podejrzaną o organizowanie nielegalnego przekraczania granicy.

45 migrantów zatrzymanych na granicy z Litwą. Wśród zatrzymanych także organizatorka przemytu
Autor: Straż Graniczna/ Materiały prasowe
  • Straż Graniczna zatrzymała 45 migrantów na granicy z Litwą.
  • Cudzoziemcy pochodzili m.in. z Somalii, Sudanu, Etiopii i Afganistanu.
  • Wszyscy zostali przekazani stronie litewskiej w ramach readmisji.
  • Zatrzymano także 52-letnią obywatelkę Ukrainy podejrzaną o organizowanie nielegalnej migracji.

W piątek strażnicy graniczni z Rutki-Tartak zatrzymali w powiecie suwalskim grupę 15 migrantów, a funkcjonariusze z Sejn ujawnili kolejnych ośmiu cudzoziemców w pobliżu jeziora Gaładuś. Następnego dnia w gminie Szypliszki zatrzymano kolejnych 12 migrantów. Czterech z nich przewoziła samochodem na łódzkich numerach rejestracyjnych obywatelka Ukrainy, natomiast dwie osoby ukrywały się w pobliżu kontrolowanego pojazdu.

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Patrol Straży Granicznej z Sejn wraz z żołnierzem WOT ujawnił również w gminie Puńsk dwie grupy migrantów liczące łącznie 12 osób. Zatrzymani pochodzili m.in. z Somalii, Sudanu, Etiopii i Afganistanu. Nie posiadali dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu w Polsce, dlatego zostali przekazani stronie litewskiej w ramach readmisji. Wobec zatrzymanej Ukrainki prowadzone są dalsze czynności.

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