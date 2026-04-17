27-latek podejrzany o przemyt ludzi. Wpadł po międzynarodowych poszukiwaniach

Zatrzymanie obywatela Mołdawii

obywatel Mołdawii w wieku 27 lat został deportowany z Ukrainy do Polski,

poszukiwano go na podstawie listu gończego oraz czerwonej noty Interpolu,

zarzuca mu się nielegalny przerzut minimum 124 cudzoziemców,

mężczyzna konsekwentnie odrzuca oskarżenia.

Do przekazania doszło 26 marca 2026 roku na przejściu granicznym w Korczowej. Działania były efektem śledztwa prowadzonego przez funkcjonariuszy Straży Granicznej z placówki w Czeremsze, nadzorowanego przez Prokuraturę Rejonową w Bielsku Podlaskim. 27-latek był poszukiwany listem gończym oraz czerwoną notą Interpolu na wniosek Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Z ustaleń wynika, że podejrzany przebywał w różnych krajach, m.in. w Polsce, Egipcie, Mołdawii i na Ukrainie. W tym czasie miał organizować nielegalny transport cudzoziemców przez terytorium Polski. Jego działalność obejmowała: organizowanie sieci kierowców, zlecanie odbioru migrantów w rejonie granicy z Białorusią, nadzorowanie ich przewozu w stronę granicy z Niemcami. Śledczy wskazują, że sam również angażował się w werbowanie osób do udziału w procederze.

Ponad sto osób nielegalnie przekroczyło granicę

Według dotychczasowych ustaleń, mężczyzna mógł pomóc w nielegalnym przekroczeniu granicy co najmniej 124 osobom. Wśród nich byli obywatele krajów Azji i Afryki, m.in. Iranu, Iraku, Syrii, Afganistanu, Erytrei, Etiopii, Indii, Pakistanu, Czadu oraz Sudanu.

Po przekazaniu stronie polskiej 27-latek został zatrzymany i przesłuchany. Nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. 16 kwietnia sąd zdecydował o utrzymaniu wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu na trzy miesiące.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Dotychczas zarzuty usłyszało 18 osób, a służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

