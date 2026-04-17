27-latek podejrzany o przemyt ludzi. Wpadł po międzynarodowych poszukiwaniach

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-04-17 9:44

Poszukiwany międzynarodowo 27-letni obywatel Mołdawii został przekazany Polsce przez ukraińskie władze. Mężczyzna podejrzewany jest o udział w zorganizowanym procederze nielegalnego przekraczania granicy. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.

27-latek podejrzany o przemyt ludzi. Wpadł po międzynarodowych poszukiwaniach

i

Autor: Straż Graniczna/ Materiały prasowe

Zatrzymanie obywatela Mołdawii

  • obywatel Mołdawii w wieku 27 lat został deportowany z Ukrainy do Polski,
  • poszukiwano go na podstawie listu gończego oraz czerwonej noty Interpolu,
  • zarzuca mu się nielegalny przerzut minimum 124 cudzoziemców,
  • mężczyzna konsekwentnie odrzuca oskarżenia.

Do przekazania doszło 26 marca 2026 roku na przejściu granicznym w Korczowej. Działania były efektem śledztwa prowadzonego przez funkcjonariuszy Straży Granicznej z placówki w Czeremsze, nadzorowanego przez Prokuraturę Rejonową w Bielsku Podlaskim. 27-latek był poszukiwany listem gończym oraz czerwoną notą Interpolu na wniosek Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Z ustaleń wynika, że podejrzany przebywał w różnych krajach, m.in. w Polsce, Egipcie, Mołdawii i na Ukrainie. W tym czasie miał organizować nielegalny transport cudzoziemców przez terytorium Polski. Jego działalność obejmowała: organizowanie sieci kierowców, zlecanie odbioru migrantów w rejonie granicy z Białorusią, nadzorowanie ich przewozu w stronę granicy z Niemcami. Śledczy wskazują, że sam również angażował się w werbowanie osób do udziału w procederze.

Czytaj też: Ukrywał się przed policją przez 14 lat. Wpadł po powrocie z Wielkiej Brytanii

Ponad sto osób nielegalnie przekroczyło granicę

Według dotychczasowych ustaleń, mężczyzna mógł pomóc w nielegalnym przekroczeniu granicy co najmniej 124 osobom. Wśród nich byli obywatele krajów Azji i Afryki, m.in. Iranu, Iraku, Syrii, Afganistanu, Erytrei, Etiopii, Indii, Pakistanu, Czadu oraz Sudanu.

Czytaj też: Wieś znowu chce być miastem. Teraz wszystko w rękach rządu

Po przekazaniu stronie polskiej 27-latek został zatrzymany i przesłuchany. Nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. 16 kwietnia sąd zdecydował o utrzymaniu wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu na trzy miesiące.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Dotychczas zarzuty usłyszało 18 osób, a służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Sonda
Czy obawiasz się napływu nielegalnych imigrantów do Polski?
Alfabet Millera Migranci
granica polsko białoruska