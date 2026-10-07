17 restauracji i same pyszności. Rusza jesienna edycja Restaurant Week

Julia Łata
2026-10-07 15:13

To będzie pyszna jesień. Wystartował najpopularniejszy festiwal kulinarny w Polsce - Restaurant Week. W jesiennej edycji udział bierze 17 restauracji z Białegostoku i okolic.

Wielka gratka dla smakoszy

W Białymstoku wystartowała jesienna edycja Restaurant Week. W naszym mieście i okolicach można wybierać spośród 17 restauracji:

  • Duchowe Łąki
  • Lipcowy Ogród
  • Trzy po Trzy w Kamienicy
  • Zamek w Tykocinie
  • Kurra
  •  Talerz Smaku
  • Patio
  • Monte Carlo w Hotelu Royal
  • Ogrody Alicji w Dworku Tryumf
  • BTL Kawiarnia Teatralna Lalki
  • Bona Me w Hotelu Mercury
  • Foodie Friendly Resto
  • Pieprz i Wanilia
  • Dwór Czarneckiego,
  • Aplauz w Hotelu Opera
  • Maho Sushi
  • Pawilon Towarzyski 

Festiwal Restaurant Week to niepowtarzalna okazja, by spróbować popisowych dań szefów kuchni, których na co dzień w karcie nie ma. Do wyboru opcja mięsna i wege. I to w okazyjnej cenie! Z menu poszczególnych restauracji możecie zapoznać się tutaj

W restauracji Patio w Białymstoku odbyła się uroczysta kolacja inauguracyjna

Na spotkaniu zgromadziły się lokalne sławy i influencerzy.

W menu A na przystawkę podano consomme z perliczki z pierożkami z perliczką i truflami oraz oliwą lubczykową, na danie główne polędwiczkę wieprzową a'la wellington z puree z topinamburu i słonecznika z karmelizowaną marchwią oraz sosem demi glace, a na deser ciasto daktylowe z sosem butterscotch oraz lodami waniliowymi.

W menu B na przystawkę było carpaccio z ośmiornicy z majonezem oliwkowym, kawiorem z latającej ryby oraz smażonymi kaparami, na danie główne domowe tagliatelle z krewetkami oraz mulami w sosie z langustynek z chilli, imbirem i kolendrą, a na deser PornStar zabajone.

To była wyjątkowa uczta w doborowym towarzystwie!. 

Jesienna edycja Restaurant Week potrwa do 25 listopada. 

ROLKI

restaurant week
Białystok