17 restauracji i same pyszności. Rusza jesienna edycja Restaurant Week

Wielka gratka dla smakoszy

W Białymstoku wystartowała jesienna edycja Restaurant Week. W naszym mieście i okolicach można wybierać spośród 17 restauracji:

Duchowe Łąki

Lipcowy Ogród

Trzy po Trzy w Kamienicy

Zamek w Tykocinie

Kurra

Talerz Smaku

Patio

Monte Carlo w Hotelu Royal

Ogrody Alicji w Dworku Tryumf

BTL Kawiarnia Teatralna Lalki

Bona Me w Hotelu Mercury

Foodie Friendly Resto

Pieprz i Wanilia

Dwór Czarneckiego,

Aplauz w Hotelu Opera

Maho Sushi

Pawilon Towarzyski

Festiwal Restaurant Week to niepowtarzalna okazja, by spróbować popisowych dań szefów kuchni, których na co dzień w karcie nie ma. Do wyboru opcja mięsna i wege. I to w okazyjnej cenie! Z menu poszczególnych restauracji możecie zapoznać się tutaj.

W restauracji Patio w Białymstoku odbyła się uroczysta kolacja inauguracyjna

Na spotkaniu zgromadziły się lokalne sławy i influencerzy.

W menu A na przystawkę podano consomme z perliczki z pierożkami z perliczką i truflami oraz oliwą lubczykową, na danie główne polędwiczkę wieprzową a'la wellington z puree z topinamburu i słonecznika z karmelizowaną marchwią oraz sosem demi glace, a na deser ciasto daktylowe z sosem butterscotch oraz lodami waniliowymi.

W menu B na przystawkę było carpaccio z ośmiornicy z majonezem oliwkowym, kawiorem z latającej ryby oraz smażonymi kaparami, na danie główne domowe tagliatelle z krewetkami oraz mulami w sosie z langustynek z chilli, imbirem i kolendrą, a na deser PornStar zabajone.

To była wyjątkowa uczta w doborowym towarzystwie!.

Jesienna edycja Restaurant Week potrwa do 25 listopada.