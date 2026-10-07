17 restauracji i same pyszności. Rusza jesienna edycja Restaurant Week

Wielka gratka dla smakoszy
W Białymstoku wystartowała jesienna edycja Restaurant Week. W naszym mieście i okolicach można wybierać spośród 17 restauracji:
- Duchowe Łąki
- Lipcowy Ogród
- Trzy po Trzy w Kamienicy
- Zamek w Tykocinie
- Kurra
- Talerz Smaku
- Patio
- Monte Carlo w Hotelu Royal
- Ogrody Alicji w Dworku Tryumf
- BTL Kawiarnia Teatralna Lalki
- Bona Me w Hotelu Mercury
- Foodie Friendly Resto
- Pieprz i Wanilia
- Dwór Czarneckiego,
- Aplauz w Hotelu Opera
- Maho Sushi
- Pawilon Towarzyski
Festiwal Restaurant Week to niepowtarzalna okazja, by spróbować popisowych dań szefów kuchni, których na co dzień w karcie nie ma. Do wyboru opcja mięsna i wege. I to w okazyjnej cenie! Z menu poszczególnych restauracji możecie zapoznać się tutaj.
W restauracji Patio w Białymstoku odbyła się uroczysta kolacja inauguracyjna
Na spotkaniu zgromadziły się lokalne sławy i influencerzy.
W menu A na przystawkę podano consomme z perliczki z pierożkami z perliczką i truflami oraz oliwą lubczykową, na danie główne polędwiczkę wieprzową a'la wellington z puree z topinamburu i słonecznika z karmelizowaną marchwią oraz sosem demi glace, a na deser ciasto daktylowe z sosem butterscotch oraz lodami waniliowymi.
W menu B na przystawkę było carpaccio z ośmiornicy z majonezem oliwkowym, kawiorem z latającej ryby oraz smażonymi kaparami, na danie główne domowe tagliatelle z krewetkami oraz mulami w sosie z langustynek z chilli, imbirem i kolendrą, a na deser PornStar zabajone.
To była wyjątkowa uczta w doborowym towarzystwie!.
Jesienna edycja Restaurant Week potrwa do 25 listopada.