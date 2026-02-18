Zlikwidowana bimbrownia w Suwałkach. Policja przejęła 8700 litrów zacieru

Zatrzymanie w Suwałkach. 290 litrów bimbru w bagażniku Forda

Wszystko zaczęło się od kontroli drogowej na jednej z suwalskich ulic, przeprowadzonej przez policjantów zwalczających przestępczość gospodarczą. W działaniach wspierali ich funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej oraz podlascy strażnicy graniczni. Ich uwagę przykuł osobowy Ford, w którego bagażniku znaleziono blisko sześćdziesiąt 5-litrowych butelek z nielegalnym alkoholem. Łącznie w pojeździe przewożono aż 290 litrów gotowego do sprzedaży bimbru, co stało się bezpośrednim powodem dalszych działań służb.

Gigantyczna bimbrownia w Suwałkach zlikwidowana. Przejęto tysiące litrów zacieru

Odkrycie w samochodzie zaprowadziło funkcjonariuszy prosto do magazynów wynajmowanych przez 41-latka na terenie miasta, gdzie działała profesjonalnie zorganizowana bimbrownia. Na miejscu służby zabezpieczyły kolejne 340 litrów gotowego alkoholu o mocy sięgającej 50 procent oraz imponującą ilość 8700 litrów zacieru przygotowanego do dalszej produkcji. Mundurowi przejęli również kompletną aparaturę do destylacji, w skład której wchodziły między innymi stalowe zbiorniki, palniki gazowe, butle z gazem oraz liczne beczki i pojemniki. Zatrzymany mężczyzna przyznał się do nielegalnej produkcji alkoholu, za co zgodnie z przepisami grozi mu kara do 3 lat więzienia.

Źródło: Policja.pl