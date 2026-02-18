"1,5% podatku zostaw w Podlaskiem". Trwa kampania PIT

Rozliczając podatek za 2025 rok, możemy przekazać 1,5 % wybranej organizacji pożytku publicznego. Na czym to polega? Część podatku, który wynika z naszej deklaracji PIT nie trafia do Skarbu Państwa, ale na rzecz wybranej przez nas organizacji. W tym roku będziemy to mogli zrobić już dwudziesty drugi raz. Od momentu, kiedy pojawiła się taka możliwość OPP z całego kraju otrzymały od podatników z woj. podlaskiego łącznie 363,5 mln zł.

Wsparcie lokalnych organizacji

W województwie podlaskim jest dokładnie 300 organizacji pożytku publicznego. Możecie się z nimi zapoznać tutaj.

- Wybierzmy mądrze – niech te pieniądze pracują blisko nas, wspierając lokalne inicjatywy i budując nasze społeczeństwo obywatelskie - mówi Jacek Brzozowski, wojewoda podlaski. - Nasz gest ma największą moc tam, gdzie go widać: w naszych miastach, gminach i powiatach.

Rekordowy rok

Rok temu ponad 407 tys. podlaskich podatników zdecydowało się przekazać 1,5 proc. swojego podatku na rzecz OPP. Liczba darczyńców była o 37 tys. większa niż rok wcześniej. Z kolei kwota przekazana na OPP w PITach za 2024 rok była rekordem wszech czasów i wyniosła prawie 53,5 mln zł.

Jak przekazać 1,5% podatku?

Dokonując rozliczenia poprzez usługę Twój e-PIT, w przygotowanym przez KAS zeznaniu automatycznie zostanie wskazana OPP, której podatnik przekazał 1,5% swojego podatku rok wcześniej, ale można samodzielnie zmienić OPP, której chcemy przekazać pieniądze. Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Rozliczenie PIT za 2025 rok należy złożyć do 30 kwietnia.