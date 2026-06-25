W Białymstoku zawyją syreny alarmowe. Wojsko uspokaja mieszkańców

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-06-25 7:48

W czwartek (25.06) mieszkańcy Białegostoku przebywający w okolicach ulicy Kawaleryjskiej usłyszą głośne sygnały alarmowe. Wojskowi apelują o spokój i tłumaczą powody tej sytuacji. Dźwięk syren to wyłącznie część zaplanowanych wcześniej manewrów na terenie lokalnej jednostki.

Rynek w Białymstoku z dużym napisem #BIAŁYSTOK na pierwszym planie, w tle widoczny ratusz i kamienice, symbolizujący miasto, w którym zawyją syreny alarmowe, o czym przeczytasz na naszym portalu.
Autor: jch

Żołnierze stacjonujący na terenie kompleksu wojskowego przy ulicy Kawaleryjskiej 70 zaplanowali specjalne manewry. Działania szkoleniowe potrwają w czwartek od godziny 10.00 do 13.00. Właśnie w tym czasie uruchomione zostaną systemy wczesnego ostrzegania. Dźwięk syren z pewnością dotrze do osób przebywających w tej części miasta.

Szczegóły tych działań wyjaśnił Komendant 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Białymstoku. Zorganizowane manewry odbywają się pod hasłem „Dzień Zagrożenia Skażeniem”. Dowództwo zaznacza przy tym stanowczo, że uruchomienie głośnych sygnałów to tylko element testowy. Nie ma to żadnego związku z jakimikolwiek prawdziwymi problemami.

Zastosowany podczas czwartkowych ćwiczeń alarm dźwiękowy służy jedynie sprawdzeniu procedur szkoleniowych. Osoby mieszkające w sąsiedztwie kompleksu wojskowego nie powinny wiązać tego incydentu z realnym niebezpieczeństwem.

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