W Białymstoku zawyją syreny alarmowe. Wojsko uspokaja mieszkańców

Żołnierze stacjonujący na terenie kompleksu wojskowego przy ulicy Kawaleryjskiej 70 zaplanowali specjalne manewry. Działania szkoleniowe potrwają w czwartek od godziny 10.00 do 13.00. Właśnie w tym czasie uruchomione zostaną systemy wczesnego ostrzegania. Dźwięk syren z pewnością dotrze do osób przebywających w tej części miasta.

Szczegóły tych działań wyjaśnił Komendant 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Białymstoku. Zorganizowane manewry odbywają się pod hasłem „Dzień Zagrożenia Skażeniem”. Dowództwo zaznacza przy tym stanowczo, że uruchomienie głośnych sygnałów to tylko element testowy. Nie ma to żadnego związku z jakimikolwiek prawdziwymi problemami.

Zastosowany podczas czwartkowych ćwiczeń alarm dźwiękowy służy jedynie sprawdzeniu procedur szkoleniowych. Osoby mieszkające w sąsiedztwie kompleksu wojskowego nie powinny wiązać tego incydentu z realnym niebezpieczeństwem.