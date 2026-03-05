Interwencja policji w Białymstoku. Nastolatkowie bawili się na torach

Wszystko zaczęło się od alertu z systemów monitoringu, które zarejestrowały dwie postacie poruszające się w niedozwolonym miejscu, czyli bezpośrednio po torach kolejowych. Na sygnał natychmiast zareagowali policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku, którzy udali się w rejon ulicy Przytorowej. To właśnie tam funkcjonariusze zauważyli dwóch młodych mężczyzn, którzy zostali niezwłocznie zatrzymani i bezpiecznie sprowadzeni z torowiska. Zatrzymani okazali się 17-letnimi mieszkańcami Białegostoku oraz gminy Janów, którzy początkowo twierdzili, że po prostu spacerowali po torach w drodze powrotnej ze szkoły.

Mogło dojść do katastrofy kolejowej. 17-latkowie tłumaczyli się ciekawością

Dalsze czynności policyjne szybko ujawniły prawdziwy i znacznie bardziej niebezpieczny cel wizyty nastolatków na torowisku. Jeden z zatrzymanych 17-latków przyznał, że przestawił zwrotnicę, kluczowy element infrastruktury kolejowej. Na komendzie swoje skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie tłumaczyli rzekomą ciekawością oraz chęcią zobaczenia, jak działają mechanizmy kolejowe. Taka zabawa mogła jednak skończyć się tragicznie, prowadząc nawet do wykolejenia pociągu, dlatego obaj nastolatkowie spędzili noc w policyjnej izbie zatrzymań.

Źródło: Policja.pl

Tykocin – miejsce, do którego chce się wracać. I zostać na dłużej! [GALERIA]

13