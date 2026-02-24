Sezon grypowy. Dietetyk Sylwia Naliwajko podpowiada jak wzmocnić swoją odporność domowymi sposobami [AUDIO]

Zbilansowana dieta bogata w witaminy, odpowiednia ilość snu i umiarkowana aktywność fizyczna są kluczowe dla wzmocnienia naszego organizumu.

Witamina C to podstawa

Warto sięgać po produkty bogate w witaminę C, takie jak natka pietruszki, papryka, czarna porzeczka, cytrusy czy kiszona kapusta. Wspierają one układ odpornościowy i pomagają skrócić czas infekcji.

Gdy brakuje słońca... Witamina D

Jesienią i zimą kiedy jest mniej słońca warto suplementować witaminę D, która jest kluczowa dla prawidłowego funkcjonowania układu immunologicznego.

Zdrowe kwasy tłuszczowe

Kwasy omega-3 są obecne m.in. w rybach, siemieniu lnianym czy orzechach włoskich. Działają przeciwzapalnie i wspierają organizm w walce z infekcjami.

Domowe mikstury

Ich przygotowanie nie zajmie długo, a mogą pomóc w stanach zapalnych gardła, przeziębieniu i innych infekcjach. To m.in. syrop z cebuli, syrop z czarnego bzu czy miód z czosnkiem lub imbirem – naturalne wsparcie w sezonie jesienno-zimowym.

