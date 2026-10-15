W Białymstoku rusza pierwsza fabryka broni. Rocznie ma powstać kilka tysięcy karabinów

Współpraca

Projekt opiera się na połączeniu blisko 30-letniego doświadczenia Grupy Alex w zakresie inżynierii i zaawansowanych procesów produkcyjnych realizowanych w nowoczesnym parku maszynowym w Białymstoku z wiedzą J&C Armament w obszarze projektowania i wytwarzania polskiej broni strzeleckiej, której pierwsze prototypy powstały już w 2019 roku.

Od początku jednym z głównych założeń J&C Armament było oparcie się na własnej myśli technicznej, a nie wyłącznie montaż istniejących konstrukcji. Równolegle rozwijany był drugi istotny obszar działalności – handel i obrót na rynku zbrojeniowym. Z kolei firma Alex, wywodząca się z branży automotive, w ramach kontraktów B2B już od kilku lat współpracowała z sektorem obronnym i dual-use wykonując konkretne komponenty na potrzeby kontrahentów.

Podpisanie umowy konsorcjum otwiera nowy rozdział w rozwoju ich kompetencji technologicznych i produkcyjnych w północno-wschodniej Polsce, co dostrzegają władze regionu.

– Bezpieczeństwo mieszkańców i rozwój gospodarczy regionu to kwestie, które powinny iść w parze i jako Zarząd Województwa bardzo chcemy je wspierać. Takie przedsięwzięcia pokazują, że Podlaskie ma potencjał do rozwijania nowoczesnych kompetencji technologicznych, również w obszarze obronności. - podkreśla Wiesława Burnos, wicemarszałek województwa podlaskiego.

Karabinek Venom

Pierwszym wspólnym projektem obu partnerów konsorcjum jest karabinek Venom Mk.I. Jednocześnie rozwijane będą dotychczasowe pozycje z oferty J&C Armament takie jak autorska, modułowa platforma karabinkowa Black Widow Mk.III i karabinek SRB-9.

– Nasz flagowy Black Widow Mk. III jest efektem rozpoczętej już 7 lat temu pracy nad tą autorską platformą, która zyskała bardzo dużą rozpoznawalność w Polsce i za granicą. Partnerstwo z firmą Alex daje nam możliwość połączenia tych kompetencji z rozbudowanym zapleczem inżynieryjnym i przemysłowym. To szansa na zwiększanie możliwości produkcyjnych –zaznacza Rafał Cygański, prezes J&C Armament.

Plany zakładają produkcję nawet do kilku tysięcy karabinków rocznie dzięki zapleczu technologicznemu Grupy Alex, która stworzyła specjalną sekcję – Alex Defence. Karabinki są przeznaczone zarówno na rynek cywilny dla użytkowników uprawiających strzelectwo sportowe, jak i na potrzeby operacyjne służb mundurowych i odbiorców instytucjonalnych.

– Mamy nowoczesny park maszynowy i chcemy wykorzystać nasze doświadczenia również w sektorze obronnym. Wierzę, że wspólnie stworzymy w Białymstoku solidne podstawy do rozwoju broni polskiej produkcji– mówi Tadeusz Ożarowski, prezes firmy Alex.

Platforma antydronowa

Nie jest to pierwsze wspólne działanie firmy Alex i J&C Armament. We wrześniu podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach obie firmy wraz z partnerami technologicznymi i naukowymi podpisały ramową umowę o współpracy przy konstrukcji modułowej bezzałogowej platformy lądowej UGV. Założeniem tego polskiego projekt systemu wielozadaniowego i Counter-UAS jest stworzenie lekkiego, mobilnego i wielozadaniowego pojazdu bezzałogowego, którego konfiguracja będzie mogła być dostosowywana do charakteru wykonywanej misji. Tym najważniejszym zadaniem jest wykrywanie, lokalizacja, śledzenie oraz zwalczanie bezzałogowych statków powietrznych. Projekt zakłada rozwój i integrację między innymi: Detekcji akustycznej, detekcji RF/RV, termowizji, obserwacji optycznej oraz innych czujników pomiarowych i detekcyjnych.

Umowę podpisały także dwie wiodące uczelnie techniczne - Politechnika Białostocka i Politechnika Świętokrzyska oraz Główny Urzędu Miar rozwijający zewnętrzy system wczesnego ostrzegania „Pustułka”. Uczestnikami porozumienia są również firma Quantum Quest odpowiadająca za warstwę programistyczną projektu i Svantek - uczestniczącej w projekcie w obszarze technologii akustycznych. Partnerami technologicznymi są też A-Tech Security Systems AB ze Szwecji jako dostawca obrotowego modułu oraz ramienia umożliwiającego instalowanie, pozycjonowanie i stabilizację poszczególnych elementów i Nvectech z Ukrainy, posiadający kompetencje w zakresie systemów obrazowania, optyki, termowizji, sensorów obserwacyjnych i integracji systemów optoelektronicznych.