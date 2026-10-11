Tragedia na Podlasiu. 35-latka uderzyła w drzewo, zginęła na miejscu

Tragiczny wypadek na podlaskich drogach rozegrał się w sobotę i głęboko poruszył mieszkańców regionu.

Kierująca Oplem Vectrą, 35-letnia kobieta zginęła na miejscu, gdy straciła panowanie nad samochodem i uderzyła w drzewo.

Obecnie śledczy próbują ustalić, co dokładnie doprowadziło do tego zdarzenia.

Poniżej przedstawiamy szczegóły tej tragedii.

Wypadek w Miedwieżykach. Śmiertelne zderzenie Opla z drzewem

Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę, 10 października, około godziny 20:50 na terenie województwa podlaskiego. Ratownicy z powiatów siemiatyckiego i hajnowskiego zostali powiadomieni o wypadku na trasie Milejczyce–Czeremcha. Auto osobowe rozbiło się za miejscowością Miedwieżyki, na drodze prowadzącej w stronę Czeremchy.

Według informacji opublikowanych przez „Siemiatycze112” samochodem marki Opel Vectra kierowała 35-letnia kobieta.

- Na łuku drogi kierująca straciła panowanie nad pojazdem i wpadła w poślizg. Samochód wypadł z jezdni, a następnie uderzył tyłem w drzewo – informuje „Siemiatycze112”.

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35-latka nie żyje. Śledczy badają przyczyny dramatu w powiecie siemiatyckim

Niestety, skutki zdarzenia okazały się tragiczne. 35-latka prowadząca Opla Vectrę zginęła na miejscu wypadku. W samochodzie nie było innych osób.

Do akcji skierowano strażaków z Milejczyc, Siemiatycz oraz Hajnówki, w tym również z posterunku w Czeremsze. Na miejscu pracował także zespół ratownictwa medycznego z Kleszczel oraz funkcjonariusze policji z Siemiatycz i Hajnówki.

Policjanci prowadzą czynności zmierzające do ustalenia dokładnego przebiegu i przyczyn śmiertelnego wypadku.