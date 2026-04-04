Tego absolutnie nie wkładaj do święconki. Księża łapią się za głowy, gdy widzą koszyczki w kościołach

Święconka 2024. Czego stanowczo unikać podczas pakowania koszyczka wielkanocnego?

Tradycyjne błogosławieństwo pokarmów odbędzie się w najbliższą Wielką Sobotę, która w tym roku przypada 30 marca. Świąteczne śniadanie opiera się właśnie na tych darach, dlatego należy z uwagą podejść do ich wyboru. Chociaż markety, takie jak sieć Lidl, mocno promują w swoich katalogach różnorodne słodycze, wiele z tych artykułów całkowicie kłóci się z chrześcijańską tradycją. Z koszyka bezwzględnie musimy wykluczyć pewne przedmioty:

Wszelkie napoje wyskokowe, w tym wódkę oraz inne alkohole.

Zwierzątka wykonane z czekolady, wliczając w to popularne zajączki oraz słynnego internetowego jednorożca z Lidla (są to atrybuty komercyjne, natomiast w ich miejsce trzeba zastosować wyłącznie religijny symbol, czyli baranka ).

). Zabawki w postaci pluszowych maskotek.

Należy stanowczo zapamiętać, aby omijać tego typu błędy przed wizytą w parafii. Koszyczek wielkanocny to przede wszystkim wyraz głębokiej wiary, a nie świecki gadżet, przez co dopuszcza się w nim tylko określone dary.

Warto przypomnieć, że istnieje pewien konkretny element, o którym wierni nagminnie zapominają. Jego obecność w zestawie ma kluczowe znaczenie, ponieważ tradycja przypisuje mu zapewnianie zdrowia oraz stanowienie skutecznej bariery przed życiowymi tragediami.

Co obowiązkowo włożyć do święconki na Wielkanoc 2024?

Zawartość koszyka musi opierać się na wyselekcjonowanych darach, ponieważ nic nie trafia tam przypadkiem. Poszczególne wiktuały niosą za sobą głęboki religijny przekaz.