Tajemnicze zniknięcie bliźniąt z podlaskiej Wiatrołuży

Podlaska Wiatrołuża traci mieszkańców, ponieważ młodsze pokolenia szukają lepszych perspektyw w aglomeracjach oraz poza granicami kraju. Z tego powodu nikt początkowo nie był zaniepokojony niespodziewanym zniknięciem obecnie 47-letnich bliźniąt, Marzeny oraz Janusza Z., którzy po prostu przestali być widywani przez okolicznych gospodarzy.

W sąsiedztwie krążyły rozmaite teorie dotyczące losów tej dwójki. Część osób zakładała, że mężczyzna rozpoczął naukę na uczelni wyższej albo znalazł stabilne zatrudnienie w innym regionie. Z kolei o kobiecie mówiono, że założyła rodzinę z dala od rodzinnych stron bądź zdecydowała się na życie w zakonie, przez co lokalnej społeczności przez myśl nie przeszła żadna mroczna tajemnica.

81-letni Jan Anulewicz, będący jednym z seniorów zamieszkujących tę niewielką osadę, wciąż ma w pamięci obraz młodego Janusza wspierającego ojca w codziennych obowiązkach rolniczych.

– Widziałem, jak razem z ojcem zwozili siano. To był normalny chłopak. Rozmawiał z ludźmi, jeździł rowerem, interesował się tym, co działo się wokół. A później nagle zniknął – wspomina.

Inny z mieszkańców zaznacza z kolei, że w przeszłości dzielił z zaginionym rodzeństwem szkolne mury. Choć bliźnięta były od niego nieco młodsze, utrzymywał z nimi kontakt i ocenia ich zachowanie jako zupełnie zwyczajne. – To były normalne fajne dzieciaki. Kilka lat po szkole bawiliśmy się na jednym weselu. Wszystko wydawało się normalne. Nie wiem, co tam się mogło stać? – dodaje znajomy rodziny.

Ogrodzona posesja w Wiatrołuży i pięć psów stróżujących

Z upływem kolejnych miesięcy społeczność wiejska w pełni zaakceptowała brak 47-latków. Teren wokół ich rodzinnego domu został szczelnie odgrodzony od reszty osady, a bezpieczeństwa na podwórku zaczęło strzec aż pięć potężnych psów, co skutkowało całkowitym odcięciem się domowników od jakichkolwiek kontaktów społecznych.

– Ludzie mówili, że zdziczeli i zamknęli się w sobie. Ale dziś wiele osób żyje w samotności. Każdy siedzi u siebie z telefonem czy telewizorem. Dawniej coś takiego byłoby niemożliwe. Człowiek żył między ludźmi. Teraz łatwiej zniknąć na oczach wszystkich – mówi gorzko mieszkaniec.

Tego samego sąsiada nieustannie dręczą niezwykle trudne i pozbawione odpowiedzi dylematy dotyczące losów zaginionej pary.

– Dlaczego nikt ich nie widywał? Dlaczego nie chodzili do lekarza? Dlaczego nie mieli kontaktu z ludźmi? Co wydarzyło się w tym domu? I najważniejsze – czy oni sami tego chcieli?

Prawdziwy niepokój wśród lokalnej społeczności zapanował dopiero w momencie zgonu ojca rodziny. Kiedy Marzena oraz Janusz nie zjawili się na uroczystościach pogrzebowych własnego taty, wieś zaczęła podejrzewać, że za murem posesji dzieją się mroczne rzeczy.

– Na wsi można się pokłócić, można ze sobą nie rozmawiać, ale na pogrzeb ojca się przychodzi. Wtedy wielu ludzi zaczęło zadawać pytania – wspominają mieszkańcy.

Interwencja odpowiednich organów i wkroczenie śledczych na teren opisanego gospodarstwa obnażyły drastyczną rzeczywistość, która zszokowała cały region.

Znęcanie się nad bliźniętami. Matka i siostra z prokuratorskimi zarzutami

Organy ścigania oficjalnie oskarżyły o przestępstwo matkę i drugą siostrę 47-letnich bliźniąt. Śledczy z prokuratury sformułowali zarzuty psychicznego oraz fizycznego znęcania się nad ofiarami, które ze względu na swój stan psychiczny były całkowicie nieporadne życiowo.

Z policyjnych raportów wynika jasno, że oskarżone latami ignorowały podstawowe obowiązki opiekuńcze wobec bliskich. Rażące braki obejmowały kwestie leczenia medycznego, elementarnej higieny oraz prawidłowego odżywiania, co docelowo doprowadziło do dramatycznego wyniszczenia organizmów i stanowiło realne narażenie ich zdrowia i życia.

Za popełnione czyny zatrzymanym krewnym może grozić maksymalnie osiem lat pozbawienia wolności. Prokuratorzy zaznaczają przy tym wyraźnie, że postępowanie znajduje się we wczesnej fazie, wobec czego prokuratura bardzo wnikliwie analizuje wszystkie okoliczności tego brutalnego procederu.

Piekło za zamkniętymi drzwiami. 18 zwierząt żyło wśród robactwa i śmieci:

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Była dyrektorka szkoły zatrzymana. Sołtys Wiatrołuży we łzach

Największe zszokowanie wśród lokalnej społeczności wywołał fakt postawienia w stan oskarżenia siostry pokrzywdzonych. Kobieta ta przez długi czas cieszyła się nieposzlakowaną opinią jako pedagog i pełniła funkcję dyrektorki miejscowej placówki oświatowej.

Kiedy szokująca informacja trafiła do urzędującej pani sołtys, kobieta zupełnie nie była w stanie opanować swojego głębokiego wzruszenia i zaniemówiła z niedowierzania.

„– To była moja nauczycielka, a później także nauczycielka moich dzieci. Miałam nadzieję, że to nieprawda – powiedziała, zalewając się łzami.”

Obecnie w całej Wiatrołuży wciąż pobrzmiewa jedno zasadnicze pytanie dotyczące tego okrutnego incydentu. Nikt nie potrafi zrozumieć, w jaki sposób wieloletnia tragedia na terenie odseparowanej posesji umknęła uwadze w hermetycznym środowisku, gdzie niemal każdy od pokoleń znał swoich najbliższych sąsiadów.