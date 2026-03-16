Szansa na odwrócenie czarnej serii. Jagiellonia Białystok zmierzy się z GKS-em Katowice

Jagiellonii ostatnio się nie układa. Pięć kolejek bez wygranej nie poprawia nastrojów w szatni, ale każda zła passa kiedyś się kończy. We wtorek (17.03) na Chorten Arenie zaległy mecz z GKS-em Katowice.

Do trzech razy sztuka

Starcie Jagiellonii Białystok z GKS-em Katowice to zaległy mecz 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Pierwotnie miał się odbyć 23 listopada, jednak w ostatniej chwili został odwołany z powodu opadów śniegu. Drugi temin meczu wyznaczono na 4 lutego. Wtedy ponownie odwołano spotkanie ze wzlędu na silne mrozy. W Białymstoku było –25°C. Tym razem pogoda nie powinna pokrzyżować planów. Prognozy są optymistyczne, optymizmem nie napawa jednak forma białostoczan.

Czas się zrehabilitować

Zwycięstwo z GKS-em Katowice przełamałoby czarną serię meczów bez wygranej. Piłkarzom brak pewności siebie, przyznał ostatnio Adrian Siemieniec, a wtorkowe spotkanie określił mianem handicapu. To szansa na punkty, które Jadze są teraz bardzo potrzebne, a wygrana może Żółto-Czerwonych uskrzydlić. Łatwo nie będzie, bo rywal jest na fali. Zespół z Katowic wygrał ostatnie 3 mecze ligowe, ponadto zakwalifikował się do półfinału Pucharu Polski.

Duma Podlasia zajmuje 3. lokatę w tabeli z dorobkiem 38 punktów, GKS Katowice jest na miejscu 6. z dorobkiem 36 punktów.

Mecz na Chorten Arenie rozpocznie się o 19:00.