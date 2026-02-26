Syreny alarmowe w Białymstoku. Wojsko podało ważną informację dla mieszkańców

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-02-26 8:35

W czwartek, 26 lutego, z terenu jednostki przy ulicy Kawaleryjskiej w Białymstoku mogą dobiegać głośne sygnały dźwiękowe. Przedstawiciele armii uspokajają jednak, że uruchomienie syren jest ściśle powiązane z zaplanowanymi ćwiczeniami i nie stanowi powodu do niepokoju dla lokalnej społeczności.

W czwartek zawyje syrena alarmowa w Białymstoku. Jest komunikat

Autor: Wygenerowane przez AI

Ćwiczenia wojskowe przy ulicy Kawaleryjskiej

Przedstawiciele Komendy 25. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Białymstoku poinformowali o planowanym uruchomieniu systemów ostrzegania. Sygnały dźwiękowe będą emitowane z terenu kompleksu wojskowego zlokalizowanego przy ulicy Kawaleryjskiej 70. Operacja ta odbędzie się w godzinach od 10:00 do 13:00. Jest to bezpośredni element szkolenia realizowanego pod kryptonimem „Dzień Zagrożenia Skażeniem”. Wojskowi zaznaczają, że manewry mają charakter rutynowy i wynikają z przyjętego harmonogramu działań szkoleniowych jednostki.

Brak realnego zagrożenia dla ludności

Armia wyraźnie podkreśla, że emitowane w czwartek sygnały są wyłączną częścią procedur szkoleniowych. Nie mają one żadnego związku z wystąpieniem faktycznego niebezpieczeństwa czy sytuacji kryzysowej. Mieszkańcy osiedli sąsiadujących z ulicą Kawaleryjską, słysząc dźwięk syren, mogą zachować spokój. Działania te są w pełni kontrolowane i stanowią element doskonalenia umiejętności żołnierzy.

Szczegółowy harmonogram zaplanowanych działań prezentuje się następująco:

  • Data: czwartek, 26 lutego
  • Ramy czasowe: 10:00–13:00
  • Lokalizacja: teren wojskowy, ul. Kawaleryjska 70 w Białymstoku
  • Przyczyna: realizacja ćwiczenia „Dzień Zagrożenia Skażeniem”
  • Status sygnału: szkoleniowy, brak rzeczywistego zagrożenia
