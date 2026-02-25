"Nie widział pan członka", "Przymknij się". Debata na sesji podlaskiego sejmiku

Podczas wtorkowej sesji sejmiku województwa podlaskiego radna Bernadeta Krynicka argumentując, że program SAFE powinien został zawetowany nagle zwróciła się do Jacka Piorunka.

- Słuchajcie państwo jaki tu manipulator siedzi. Niedużego wzrostu, ale członek - powiedziała Krynicka.

Kiedy na sali zrobił się mały gwar, radna wypaliła:

- A weź się przymknij

Za chwilę interweniował przewodniczący sejmiku. Krynicka następnie próbowała przekonać, że jest lepszym samorządowcem niż Jacek Piorunek.

Śmiech z członka

Po przerwie na mównicy ponownie pojawiła się Bernadeta Krynicka. Zwracając się do przewodniczącego sejmiki apelowała o dyscyplinowanie radnych i wtedy popisała się zabawnym sformułowaniem:

- Nie widział pan członka Piorunka?

- Przyznam, że nie widziałem - zripostował rozbawiony Cezary Cieślukowski

Radni wybuchli śmiechem, a wtedy akurat na salę wchodził spóźniony Jacek Piorunek.

- Cieszę bardzo, że mój kolega członek przyszedł - ciągnęła radna i ponownie przeszła do zasług samorządowych za ziemi łomżyńskiej. Krynicka wielokrotnie podkreśliła, że ma większe poparcie niż jej "kolega".

- Życzę panu jak najlepiej, ale nie jest pan wstanie osiągnąć tego, co ja - mówiła radna.

Jestem członkiem i ok

Jacek Piorunek, który jest członkiem zarządu województwa odniósł się do wypowiedzi radnej

- Nazywa mnie pani członkiem. Dobrze, niech będzie. Tak jest w nomenklaturze samorządu województwa.

SAFE Stanowisko

Podlascy radni przyjęli stanowisko popierające SAFE. Za głosowało 14 radnych, 12 tu było przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu SAFE, to Finansowy Instrument którego celem jest wzmocnienie zdolności obronnych i gospodarczych oraz poprawa poziomu bezpieczeństwa regionów i całego kraju.

– Nie możemy pozwolić na to, aby te środki zostały zmarnowane lub skierowane do zagranicznego przemysłu zbrojeniowego – mówił marszałek Łukasz Prokorym podczas wtorkowej sesji.