RestaurantWeek w Białymstoku. Jesienna edycja festiwalu potrwa do 25 listopada

Jesień w mieście najlepiej smakuje przy stole

Co zrobić, kiedy jesień prosi się o coś więcej niż kolejny wieczór pod kocem? Zarezerwować stolik. RestaurantWeek w Białymstoku to okazja, by ruszyć w miasto, odkrywać nowe miejsca, sezonowe smaki i popisowe menu przygotowane specjalnie na Festiwal.

Jesienna edycja daje pretekst do spotkań z Bliskimi, odkrywania najciekawszych restauracji i zmieniania zwykłego wieczoru w małe kulinarne wydarzenie. Wspólne chwile przy stole RestaurantWeek celebruje razem z marką Coca-Cola, która od dekad towarzyszy Polakom podczas wspólnych posiłków i ponownie jest Partnerem Głównym Festiwalu.

Autor: RestaurantWeek/ Materiały prasowe Festiwalowe menu - materiały restauracji Patio. Jedzenie Muzyka Przyjaciele

RestaurantWeek w Białymstoku. 17 restauracji w jesiennej edycji

W jesiennej edycji festiwalu w Białymstoku można odwiedzić aż 17 restauracji. Są to:

Aplauz w Hotelu Opera,

Bona Me w Hotelu Mercure,

BTL Lalki Kawiarnia Teatralna,

Duchowe Łąki,

Dwór Czarneckiego,

Foodie Friendly,

Kurra,

Lipcowy Ogród,

Maho Sushi,

Monte Carlo w Hotelu Royal,

Ogrody Alicji w Dworku Tryumf,

Patio. Jedzenie Muzyka Przyjaciele,

Pawilon Towarzyski,

Pieprz i Wanilia,

Talerz Smaku,

Trzy po Trzy w Kamienicy,

Zamek w Tykocinie.

Autor: RestaurantWeek/ Materiały prasowe Festiwalowe menu - materiały restauracji Zamek w Tykocinie

Monte Carlo. Podlaska gościnność i europejska wizja kuchni

Gdy jesienny chłód daje się we znaki, kulinarną podróż można rozpocząć w Białymstoku, w zabytkowej kamienicy przy pięciogwiazdkowym Hotelu Royal & Spa. To tutaj mieści się restauracja Monte Carlo, w której tradycyjna podlaska gościnność i lokalne produkty łączą się z europejską wizją nowoczesnej gastronomii.

Znajduje to odzwierciedlenie w menu – wyrazistym, dopracowanym i pełnym charakteru.

Jak przyznają właściciele: „Jesień na Podlasiu ma smak głęboki i otulający – tworzymy dania, które rozgrzewają od pierwszego kęsa.”

Jedną z flagowych propozycji są chrupiące krokiety z wolno duszonymi policzkami wołowymi, podane z majonezem szczypiorkowym i przełamane słodko-kwaśną kandyzowaną kapustą kiszoną. W menu pojawia się także złociste udko z kurczaka na selerowym gratin z chrzanowym akcentem, zanurzone w głębokim jus na bazie browarnianego Piwa Marcowego o aromacie skórki razowego chleba i karmelu.

Monte Carlo to adres na niespieszny, jesienny wieczór i odkrywanie Podlasia od kulinarnej strony.

Maho Sushi. Azjatyckie inspiracje i autorskie połączenia

Dla miłośników azjatyckich smaków i nieoczywistych połączeń jednym z punktów na mapie Białegostoku jest Maho Sushi. To miejsce z wyjątkową atmosferą, które wychodzi poza utarte schematy, łącząc inspiracje kuchnią japońską i koreańską z nowoczesną kreatywnością.

Jak podkreślają twórcy: „Chcieliśmy stworzyć coś, co będzie jednocześnie znajome i zupełnie inne od klasycznego sushi. Zależy nam również na tym, aby wizyta w Maho była czymś więcej niż tylko posiłkiem – chcemy tworzyć miejsce, do którego wraca się zarówno dla jedzenia, jak i atmosfery.”

Jedną z propozycji festiwalowego menu jest autorska Sushi Pizza – Salmon & Truffle. Danie wykorzystuje znane i lubiane składniki, ale przedstawia je w innej formie. Chrupiąca baza z ryżu, aksamitne awokado, świeży łosoś i ogórek łączą się tu ze słodkim sosem teriyaki oraz aromatycznym truflowym mayo, tworząc fuzję chrupkości, kremowości i umami.

Kulinarną podróż wieńczy matcha tiramisu – deser, w którym włoska klasyka przeplata się z akcentem japońskiej zielonej herbaty.

Duchowe Łąki w Supraślu. Podlasie, natura i historia na jednym talerzu

Duchowe Łąki to miejsce stworzone z pasji do gotowania, natury i klimatu Supraśla. Za konceptem stoi Anna Wojtecka-Gdula, a restauracja mieści się przy ul. Klasztornej 1 w Supraślu, w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego kompleksu klasztornego i Puszczy Knyszyńskiej.

Kuchnia czerpie z bogatej, wielokulturowej tradycji Podlasia, łącząc wpływy polskie, litewskie, białoruskie czy tatarskie ze współczesnym podejściem do gotowania. Znakiem rozpoznawczym restauracji są jadalne kwiaty od lokalnych dostawców oraz zioła, które nadają daniom wyjątkowy charakter i wygląd.

Jak podkreśla manager restauracji, Ariel Wojdanowicz, festiwalowe menu to kulinarna pocztówka z Podlasia – pełna lokalnych i sezonowych produktów podanych w nowoczesnej formie.

W festiwalowym menu Duchowych Łąk znalazły się m.in. tatar z polędwicy wołowej z frytowanym żółtkiem i chlebem litewskim, pierś z kurczaka sous-vide z sosem gorgonzola-figa, tatar z buraka z bryndzą oraz pieczony batat ze stracciatellą.

Patio. Jedzenie Muzyka Przyjaciele. Smaki i miejskie życie

Patio. Jedzenie Muzyka Przyjaciele powstało z inicjatywy grupy przyjaciół i miłośników kulinarnych podróży, którzy chcieli stworzyć w centrum Białegostoku przestrzeń pełną dobrego jedzenia, muzyki na żywo i swobodnej atmosfery. Restauracja mieści się w zabytkowym budynku z urokliwym, całorocznym ogrodem.

Jak podkreślają twórcy konceptu: „Patio powstało na styku dwóch apetytów: na dobre jedzenie i na miejskie życie. Chcieliśmy stworzyć miejsce, do którego wpada się na obiad, ale czasem zostaje aż do wieczora, bo rozmowa się rozkręca, gra muzyka na żywo i zwyczajnie dobrze tu być”.

Za kulinarną kreację odpowiada Chef Robert Biercewicz, dla którego Festiwal stał się okazją do przygotowania kulinarnej wizytówki. W festiwalowym menu znalazły się m.in. składniki rzadziej spotykane na co dzień, takie jak perliczka czy ośmiornica, a także polędwiczka wieprzowa à la Wellington z purée z topinamburu i słonecznika.

To propozycja dla osób szukających wysokiej jakości i nieoczywistych smaków w swobodnym otoczeniu.

Foodie Friendly Resto. Autorskie smaki i domowa atmosfera

Foodie Friendly Resto to urzeczywistnienie wieloletniego marzenia Chefa i właściciela Ariela Wołejko, który rzucił pracę na etacie, by stworzyć autorskie miejsce na kulinarnej mapie miasta.

Jak sam podkreśla: „Zawsze marzyłem o tym, aby stworzyć miejsce, w którym ludzie będą mogli cieszyć się wyjątkowym jedzeniem i przyjazną atmosferą. Dziś to marzenie stało się rzeczywistością – tak powstało Foodie Friendly Resto. To nie tylko restauracja, ale spełnienie mojej kulinarnej drogi. Moim celem jest, aby każdy Gość czuł się tutaj jak w domu – otoczony aromatami świeżych składników, dopieszczony smakiem potraw i ciepłem atmosfery”.

Wnętrze restauracji zostało zaprojektowane tak, aby od progu przywodzić na myśl przytulność domowego zacisza. W kuchni obowiązuje zasada wydobywania naturalnego smaku z podstawowych składników, bez zbędnych dodatków i bez kopiowania utartych schematów.

Na Festiwal przygotowano jesienne, autorskie menu, w którym pierwsze skrzypce grają dynia, sekretne przyprawy, oryginalny makaron z owocami morza w winnym sosie oraz deserowa propozycja szarlotki podanej w nowej odsłonie.

Autor: RestaurantWeek/ Materiały prasowe Festiwalowe menu - materiały restauracji Duchowe Łąki

RestaurantWeek w Białymstoku – ceny, termin i rezerwacje

RestaurantWeek w Białymstoku potrwa od 7 października do 25 listopada. Na Gości czekają autorskie, 3-daniowe menu oraz festiwalowy prezent. Ceny zaczynają się od 69,99 zł za osobę plus opłata rezerwacyjna 12,99 zł za Gościa. Minimalna rezerwacja obejmuje 2 Gości.

Goście mogą dodać butelkę Coca-Cola Zero Cukru jako prezent do swojej rezerwacji, by poczuć smak uzupełniający festiwalowe menu.

Rezerwacje trwają na RestaurantWeek.pl oraz app.rclb.pl. Najlepsze stoliki szybko znikają – do zobaczenia przy stole.