Nie trzeba jechać do Japonii. Podlaskie ma swoją „Fudżijamę”. Ze szczytu zobaczysz kilkanaście jezior

Góra Cisowa ma 256 metrów n.p.m. i charakterystyczny, regularny kształt. Według miejscowej legendy wzgórze miało zostać usypane z ziemi wydobytej w miejscu, gdzie dziś znajduje się pobliskie jezioro. Nazwa „Cisowa” ma z kolei nawiązywać do potężnego cisa, który miał kiedyś rosnąć na szczycie.

Największą atrakcją jest jednak panorama. Oficjalny portal turystyczny województwa podlaskiego podaje, że przy dobrej pogodzie ze szczytu można zobaczyć nawet kilkanaście jezior i dziesiątki wzgórz. W dole rozciąga się zagłębienie Szeszupy z mozaiką łąk, torfowisk i jezior. Góra leży niedaleko wsi Gulbieniszki. Prowadzi do niej również znakowana trasa turystyczna, a samorząd powiatu suwalskiego zalicza ją do najpiękniejszych punktów widokowych Suwalskiego Parku Krajobrazowego.

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„Suwalska Fudżijama” nie imponuje wysokością jak japoński wulkan, ale jej regularny kształt i panorama sprawiły, że stała się jednym z symboli Suwalszczyzny. To miejsce szczególnie efektownie prezentuje się przy dobrej widoczności i o zachodzie słońca.

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