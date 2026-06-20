Promile, narkotyki i zakaz. Policyjny pościg za 31-latkiem

Kierowca na widok radiowozu nale przyspieszył, a następnie skręcił w ulice zakazem wjazdu. Patrol ruszył za nim, ale mężczyzna zaczął uciekać. Po chwili stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie.

Z zakazami, narkotykami i promilami

- Gdy samochód się zatrzymał, ze środka wybiegło dwóch mężczyzn i zaczęło uciekać. Policjanci szybko ich zatrzymali. Okazało się, że za kierownicą siedział 31-letni mieszkaniec powiatu ełckiego, a pasażerem był jego 29-letni znajomy - informuje biuro prasowe podlaskiej policji

Okazało się, że kierowca posiada dwa zakazy prowadzenia pojazdów. Ponadto figurował jako osoba poszukiwana, a badanie alkomatem wykazało, że miał w organizmie blisko 1,5 promila alkoholu. Funkcjonariusze znaleźli przy nim i w aucie foliowe zawiniątko z substancją jasnego koloru, która została zabezpieczona do dalszych badań.

Po wytrzeźwieniu 31-latek usłyszał zarzuty, a sąd zdecydowała o tymczasowym areszcie.