Promile, narkotyki i zakaz. Policyjny pościg za 31-latkiem

Paweł Jakubowski
2026-06-20 13:37

31-latek jadący Renault nie zatrzymał do kontroli. Ucieczkę zakończył na ogrodzeniu jednej z posesji. Był na promilach, miał narkotyki i sądowe zakazy. Jest już w areszcie.

Czerwony samochód Renault Megane, którego maska jest otwarta, po uderzeniu w ceglany mur. Widoczne ślady uszkodzeń i rozlane płyny na kostce brukowej. Zdjęcie ilustruje policyjny pościg za pijanym kierowcą, o którym więcej przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Podlaska Policja/ Materiały prasowe

Kierowca na widok radiowozu nale przyspieszył, a następnie skręcił w ulice zakazem wjazdu. Patrol ruszył za nim, ale mężczyzna zaczął uciekać. Po chwili stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie.

Z zakazami, narkotykami i promilami 

 - Gdy samochód się zatrzymał, ze środka wybiegło dwóch mężczyzn i zaczęło uciekać. Policjanci szybko ich zatrzymali. Okazało się, że za kierownicą siedział 31-letni mieszkaniec powiatu ełckiego, a pasażerem był jego 29-letni znajomy - informuje biuro prasowe podlaskiej policji

Okazało się, że  kierowca posiada dwa zakazy prowadzenia pojazdów. Ponadto figurował jako osoba poszukiwana, a badanie alkomatem wykazało, że miał w organizmie blisko 1,5 promila alkoholu.  Funkcjonariusze znaleźli przy nim i w aucie foliowe zawiniątko z substancją jasnego koloru, która została zabezpieczona do dalszych badań.

 Po wytrzeźwieniu 31-latek usłyszał zarzuty, a sąd zdecydowała o tymczasowym areszcie.  

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