"Potrzebujemy funduszy z SAFE". Rozmowa z marszałkiem Łukaszem Prokorymem [AUDIO]

Program SAFE szansą dla regionów przygranicznych

Polska w ramach programu SAFE, jeśli prezydent Karol Nawrocki podpiszę ustawę, może otrzymać 44 mld euro. Środki te przede wszystkim zostaną skierowane do regionów przygranicznych, w tym do województwa podlaskiego. W rozmowie z Radiem Eska marszałek Łukasz Prokorym zaznaczył, że samorząd województwa stara się o to, by jak największa część tych pieniędzy trafiła do podlaskich firm.

Sojusze dla regionu i wsparcie dla przedsiębiorców

Aby zwiększyć szanse lokalnych przedsiębiorstw na udział w projektach związanych z bezpieczeństwem, samorząd rozpoczął tworzenie tzw. sojuszy dla regionu. Pierwszy z nich podpisano z klastrem Evoluma, który skupia ponad 150 firm. W ramach współpracy przedsiębiorcy mają otrzymać wsparcie m.in. w zdobywaniu certyfikatów bezpieczeństwa, niezbędnych do udziału w przetargach w sektorze obronnym.

Bezpieczeństwo to nie tylko wojsko

Środki z SAFE mają być przeznaczone zarówno na infrastrukturę obronną, jak i rozwój regionu. Wśród planowanych inwestycji są m.in. drogi przystosowane do transportu wojskowego, projekty z zakresu cyberbezpieczeństwa czy działania zwiększające odporność na dezinformację.

EastInvest – miliardy na rozwój przedsiębiorstw

Drugim ważnym źródłem wsparcia ma być instrument EastInvest, który ma uruchomić 28 miliardów euro dla wschodniej flanki UE. Fundusze mają wspierać rozwój, innowacje oraz inwestycje w odnawialne źródła energii. Z pomocy będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, uczelnie i samorządy.

Część środków może trafić m.in. na modernizację infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, szkolenia z zakresu obronności i cyberbezpieczeństwa czy rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego uczelni. Planowana jest również rozbudowa infrastruktury lotniczej, w tym pasa startowego na lotnisku Krywlany w Białymstoku. Zdaniem marszałka Łukasza Prokoryma, połączenie funduszy z programu SAFE i instrumentu EastInvest może w najbliższych latach znacząco wzmocnić bezpieczeństwo oraz gospodarkę województwa podlaskiego.

