Podlaski Bon Turystyczny wraca! 3000 voucherów po 300 zł czeka na turystów

3 tysiące bonów do zdobycia. Nabór rusza w sobotę

Podlaski Bon Turystyczny został stworzony przez samorząd województwa jako forma wsparcia dla lokalnej branży turystycznej, która odczuwa skutki napiętej sytuacji przy granicy z Białorusią. Program ma również zachęcać turystów do odwiedzania regionu i pokazywać, że Podlasie pozostaje bezpiecznym miejscem do wypoczynku.

Projekt jest realizowany już drugi rok z rzędu przez samorząd województwa we współpracy z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną. Z dofinansowania mogą korzystać pełnoletni mieszkańcy Polski planujący indywidualny wyjazd na Podlasie.

Voucher można zrealizować wyłącznie w obiektach noclegowych uczestniczących w programie.

W tegorocznej, drugiej edycji programu na dopłaty przeznaczono ponad 2 mln zł. Wiosną rozdano ponad 2,6 tys. bonów o wartości 300 zł każdy. Warunkiem otrzymania wsparcia był pobyt obejmujący co najmniej dwa noclegi.

Wakacyjny nabór rozpocznie się w sobotę między godziną 11 a 12 za pośrednictwem strony internetowej programu. Tym razem dopłata również wyniesie 300 zł, jednak będzie przysługiwała osobom planującym minimum trzy noclegi w terminie od 1 lipca do 31 sierpnia.

Do rozdysponowania przeznaczono 900 tys. zł, co pozwoli na wygenerowanie 3 tys. voucherów. Doświadczenia z poprzednich tur pokazują, że zainteresowanie jest tak duże, iż dostępne środki mogą wyczerpać się w ciągu kilku minut.

Jesienią zamiast bonu będzie czek turystyczny

Początkowo samorząd planował przeznaczyć na wakacyjną pulę mniej pieniędzy. Ostatecznie budżet zwiększono o środki, które najprawdopodobniej nie zostaną wykorzystane podczas wiosennej edycji programu. Dodatkowo część funduszy przesunięto z planowanej tury jesiennej.

Obecna, wiosenna odsłona programu potrwa do końca czerwca. Jak dotąd wykorzystano około 65 proc. dostępnych bonów. Dla porównania, w analogicznym okresie ubiegłego roku wskaźnik ten wynosił 70 proc.

Jak zapowiada dyrektor Departamentu Rozwoju Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku Katarzyna Sadowska, jesienią program przejdzie istotną zmianę i będzie funkcjonował pod nową nazwą.

- Słowo „bon” zamieniamy na „czek”, dołączamy dodatkowo pulę środków z ministerstwa - dodała.

Nowy program ma być współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Na ten cel przewidziano około 2,5 mln zł, z czego część środków zostanie zarezerwowana dla seniorów oraz rodzin wielodzietnych.

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