Patrole przy szkołach w Podlaskiem. Policja reaguje po tragicznych atakach

Funkcjonariusze policji pojawią się w rejonie wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych na Podlasiu.

W czwartek w miejscowości Leszczydół-Nowiny 15-latek zranił trzy osoby.

Niestety, 37-letnia pracownica szkoły straciła życie po zadanych ciosach.

Za prowadzenie kontroli odpowiadać będą funkcjonariusze służb patrolowo-interwencyjnych oraz dzielnicowi. Mundurowi mają patrolować bezpośrednie okolice każdej szkoły podstawowej i ponadpodstawowej w całym regionie. Funkcjonariusze zwrócą szczególną uwagę na osoby, których zachowanie będzie budzić niepokój i sugerować potencjalne zagrożenie dla uczniów, nauczycieli czy personelu placówek oświatowych.

– Od dziś prowadzone będą kontrole przez służby patrolowo-interwencyjne i dzielnicowych w rejonie każdej szkoły podstawowej i ponadpodstawowej na terenie woj. podlaskiego. Szczególną uwagę policjanci będą zwracać na osoby w bezpośrednim sąsiedztwie tych placówek, których zachowanie może wskazywać na potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły – przekazał mł. insp. Tomasz Krupa, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Dramat w szkole w Leszczydole-Nowinach. Zginęła 37-letnia pracownica

Prewencyjna akcja podlaskiej policji to pokłosie dwóch dramatycznych ataków w placówkach na Mazowszu. Do najnowszego tragicznego zdarzenia doszło w czwartek, 8 października, na terenie szkoły w Leszczydole-Nowinach, w powiecie wyszkowskim.

Z relacji przekazanych przez służby wynika, że 15-latek zaatakował ostrym narzędziem trzy osoby. Obrażenia odnieśli m.in. dyrektor placówki oraz jedna z woźnych. Co ciekawe, to właśnie dyrektor zdołał ująć agresywnego napastnika. Mimo prób reanimacji, życia 37-letniej pracownicy szkoły nie udało się uratować.

Zaledwie dzień wcześniej, w środę 7 października, rozegrał się inny dramat w jednej ze szkół na terenie Ostrołęki. Młody, 19-letni mężczyzna zranił tam aż dziewięć osób, wśród poszkodowanych znaleźli się zarówno uczniowie, jak i nauczyciele.

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