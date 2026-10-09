Nowy gmach UwB oficjalnie otwarty

W piątek na Uniwersytecie w Białymstoku odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego. Uroczystość była okazją do zaprezentowania nowego gmachu na kampusie przy ul. Ciołkowskiego. Mieszczą się w nim:

Wydział Filologiczny,

Wydział Filozofii i Kognitywistyki,

Wydział Historii,

Wydział Socjologii,

Wydział Studiów Kulturowych.

Budynek o powierzchni blisko 10 000 m² ma 3 kondygnacje, 55 sal dydaktycznych oraz aulę na 300 miejsc.

Jest nowoczesny i funkcjonalny. Koszt inwestycji to ponad 90 mln zł, z czego blisko 80 mln to dotacje z MNiSW.

To jest siedziba godna prawdziwej europejskiej uczelni. Kończy się mit Polski B. Nie ma filologii A, nie ma filologii B. Wszyscy jesteśmy filologami pierwszej klasy - podkreślił prof. Jarosław Ławski, dziekan Wydziału Filologicznego.

Na uroczystej inauguracji UwB obecny był minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Marcin Kulasek. Szef resortu zapowiedział, że w budżecie na 2027 rok znalazło się więcej środków na polskie uczelnie.

Udało się zwiększyć budżet o 7,5 %. Nie bylibyśmy dwudziestą gospodarką na świecie, szóstą w Europie, nie bylibyśmy bezpieczni gdyby nie polscy naukowcy, polscy badacze, studenci - zaznaczył minister Marcin Kulasek.

Na Uniwersytecie w Białymstoku kształci się ponad 8 tys. studentów.