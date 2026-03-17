Pijany 32-latek nagrany w Suwałkach. Nietypowy łup!

Zuchwała kradzież sztucznej kury w Suwałkach. Sprawcę nagrały kamery

Pewien 32-latek z Suwałk z pewnością na długo zapamięta swój ostatni wyskok po spożyciu napojów procentowych. Mężczyzna po zakrapianej imprezie postanowił przywłaszczyć sobie sztucznego ptaka, który stał przed kwiaciarnią. Właściciele dekoracji wycenili swoje straty na blisko 500 złotych i natychmiast poinformowali policję. Funkcjonariuszom w szybkim namierzeniu porywacza kur pomógł monitoring. Jak poinformowali przedstawiciele suwalskiej policji za pośrednictwem swojej strony internetowej:

"Po złożeniu zawiadomienia funkcjonariusze przejrzeli nagrania z monitoringu. Widać na nich jak po godzinie 4.30, mężczyzna idący ulicą wyrywa ozdobę z balustrady kwiaciarni. Po swoim „wyczynie” oddalił się"

Sprawca kradzieży z Suwałk zatrzymany. Zaskakujące tłumaczenia 32-latka

"Mundurowi tego samego dnia dotarli do miejsca przebywania sprawcy. 32-letni mieszkaniec Suwałk nie spodziewał się, że tak szybko zostanie znaleziony. Przyznał się do kradzieży ozdobnej kury i tłumaczył swoje zachowanie spożytym wcześniej alkoholem"

Zatrzymany przez mundurowych mieszkaniec Suwałk próbował usprawiedliwiać swój wybryk upojeniem, ale niewiele mu to dało. Mężczyznę czeka teraz rozprawa przed sądem, gdzie będzie musiał odpowiedzieć za zniszczenie i kradzież mienia. Zabrana figurka została odnaleziona przez funkcjonariuszy i zwrócona do kwiaciarni - niestety już uszkodzona. Policjanci zdecydowali się opublikować film z monitoringu, dzięki czemu złodziej sztucznym kur został mimo woli "gwiazdą" internetu.