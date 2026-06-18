Nawet 1000 zł dodatku na dziecko. Wnioski można składać już niedługo

Władze Suwałk ruszają z kolejną edycją inicjatywy nazwanej Suwalski Bon Sportowy. Pomoc dedykowana jest czwartoklasistom, którzy legitymują się Suwalską Kartą Mieszkańca. Celem bonu jest wsparcie opiekunów w opłacaniu dodatkowych treningów i zajęć ruchowych. Rocznie można uzyskać maksymalnie 1000 zł dofinansowania na jednego ucznia. Środki te będą przekazywane w trzech osobnych ratach.

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Jak wskazał wiceprezydent Suwałk Roman Rynkowski, jest to przedsięwzięcie unikalne w skali całej Polski, a jego głównym założeniem jest promowanie aktywności ruchowej dzieci po zakończeniu lekcji.

Suwalski Bon Sportowy. Kto spełnia warunki?

Inicjatywa jest skierowana do:

uczniów uczęszczających do czwartych klas w szkołach podstawowych,

dzieci, które są posiadaczami Suwalskiej Karty Mieszkańca,

uczestników dodatkowych, pozaszkolnych zajęć o charakterze sportowym.

Aby otrzymać dofinansowanie, niezbędne będzie dostarczenie stosownych zaświadczeń udowadniających udział pociechy w treningach lub deklarujących taki zamiar.

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Suwalski Bon Sportowy. Od kiedy przyjmowane będą wnioski?

Proces przyjmowania dokumentów wystartuje 20 czerwca i zakończy się równo miesiąc później, 20 lipca.

Wsparcie finansowe zostanie przyznane na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy. Przez ten czas opiekunowie zyskają możliwość częściowego sfinansowania wydatków ponoszonych na rozwój fizyczny najmłodszych.

Suwałki promują aktywność fizyczną najmłodszych

Przedstawiciele lokalnego samorządu zaznaczają, że priorytetem projektu jest popularyzacja prozdrowotnych zachowań, podnoszenie ogólnej sprawności oraz budowanie trwałych nawyków związanych z regularnym ruchem. Włodarze Suwałk mają też nadzieję na wymierne korzyści w przyszłości, m.in. poprawę kondycji zdrowotnej dzieci i skuteczną walkę z nadwagą.

Inauguracyjna odsłona akcji spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem ze strony mieszkańców. W minionym roku w suwalskim magistracie złożono 210 dokumentów aplikacyjnych. Dzieci najchętniej wybierały treningi piłkarskie, naukę pływania oraz lekcje tańca.