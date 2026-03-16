Najlepsze bary mleczne w Białymstoku - TOP 10 białostockich barów mlecznych

Najlepsze bary mleczne w Białymstoku - LISTA
Kiedy szukamy miejsca, gdzie można zjeść szybko, smacznie i w przystępnej cenie, często nasz wzrok kieruje się w stronę barów mlecznych. To miejsca, które od lat karmią Polaków tradycyjnymi, domowymi posiłkami, idealnymi na pożywny lunch, obiad dla studenta czy po prostu wtedy, gdy mamy ochotę na kuchnię "jak u mamy" bez obciążania portfela. Właśnie w takich chwilach wielu zadaje sobie pytanie: gdzie znaleźć najlepszy bar mleczny w Białymstoku?
- Bar „Topolanka” - Białostocka Gastronomia PSS Społem Białystok
- Adres: Wasilkowska 22/24, 15-137 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Pyszne jedzonko, miła obsługa, sporo miejsca w środku."
- Bar Mleczny Mleczak
- Adres: Żelazna 9/lok. U15, 15-297 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Lubię takie miejsca, za dobrą cenę można zjesc smacznie i zdrowo. W środku czysto, kolejka do jedzenia przebiega na prawdę sprawnie, polecam."
- Bar „Podlasie” - Białostocka Gastronomia PSS Społem Białystok
- Adres: Rynek Kościuszki 15, 15-950 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Bar godny polecenia. Tak dobrego rosołu na mieście dawno nie jadłem. Kotlecik pożarski dobrze doprawiony, ziemniaczki i surówka również pyszne. Zdecydowanie polecam"
- Bar „Pogodny” - Białostocka Gastronomia PSS Społem Białystok
- Adres: Pogodna 6, 15-354 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Świetny wybór. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Wszystko co jadłem na prawdę bardzo smaczne. Za to co na zdjęciu zapłaciłem 32zl. W połowie wizyty zrobiło się tak dużo klientów, że nie było już prawie miejsce do siedzenia. To o czymś świadczy. Za pierwszym razem ciężko szybko podjąć decyzję co zjeść bo wszystko wygląda apetycznie"
- Bar „KEN” - Białostocka Gastronomia PSS Społem Białystok
- Adres: Hugona Kołłątaja 50, 15-774 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Z chęcią odwiedzam Bary PSS. Ogólnie zawsze jest spoko ale jest różnica między poszczególnymi barami w Białymstoku. „Pogodny” jest zdecydowanie najlepszym barem PSS w mieście. Jedzenie świeże i smaczne, jak u mamy Często nie ma wszystkich dań z Menu ale dla mnie to na plus bo o czymś świadczy. Polecam kotlety ziemniaczane- są z farszem i są mega. Naleśniki są bardzo dobre , z twarogiem i śmietanką. Zupa pomidorowa jak u mamy - nic wykwintnego ale człowiek wciąga jak „Esmeraldę”. Panie z obsługi bardzo miłe i wesołe , lokal czysty i schludny. Zresztą - kolejki świadczą same za siebie. Polecam"
- Bar „Zodiak” - Białostocka Gastronomia PSS Społem Białystok
- Adres: Wrocławska 5, 15-664 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Bardzo dobre jedzenie w śmiesznych pieniądzach. Czysto i przytulnie, obsługa bardzo miła. Chętnie zobaczyłbym filię w Krakowie"
- Bar „Słowiański” - Białostocka Gastronomia PSS Społem Białystok
- Adres: Piastowska 11, 15-207 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Restauracja klasy "S" to to nie jest, ale oferują świetne, smaczne domowe obiady. Naprawdę pysznie i w przyzwoitych pieniądzach. Polecam"
- Bar „Hermes” - Białostocka Gastronomia PSS Społem Białystok
- Adres: Zagórna 10, 15-820 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Mamiam mniam. Jestem z Ełku i zawsze do was zajeżdżam na obiad z mężem i córką - niejadkiem, zawsze wychodzimy zadowoleni, z pełnymi brzuchami!<br>Dziś nawet zerkałam jak Panie na kuchni pracują! Uśmiechnięte! Żartowały sobie wykonywały swoje prace, w czepkach. Atmosfera wpływa na jakość jedzenia bo wszytko zawsze idealnie doprawione! Premia jak nic się należy! Pani z obsługi ta podająca miła uśmiechnięta! Pani nabijająca na kasę jeszcze zaczepila! Robiła swoją pracę dynamicznie! O takich ludzi trzeba dbać! Dziękujemy za wasze serduszko!<br>Widać, że stali klienci wracają. Dziś brałam chyba ze 3 porcje i jak dla mnie cena lepsza niż w Ełku. Poproszę o taki bar u mnie w miejscowości. Pozdrawiam wszystkie osoby pracujące w tym miejscu! Pracodawco dbaj o te kobiety!"
- Merino Bar Catering Obiady Domowe
- Adres: Grochowa 6, 15-369 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,2
- Przykładowa opinia: "Dobre jedzenie w barze Hermes. Na obiad warto wpaść na smaczne dania . Miła obsługa.W lokalu jest czysto.Ceny ok."
- Bar Okrąglak
- Adres: Zachodnia 5A, 15-345 Białystok
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Pycha. Tak jak powinno smakowac domowe jedzenie<br><br>+ Miejsce dog Friendly."