Białystok chce pobić rekord największej lekcji jogi w Polsce

Czy Białystok pobije rekord największej lekcji jogi w Polsce? W niedzielę (30.08) w Ogrodzie Branickich odbędzie się finał tegorocznego cyklu „Joga na wakacjach”. Celem jest zgromadzenie na wspólnej lekcji przynajmniej 725 osób - tyle potrzeba, żeby pobić rekord.

Lekcję o godz. 10.00 poprowadzi Ania Chomczyk – „Joginka w podróży”, doświadczona nauczycielka jogi, która od ponad 20 lat praktykuje i od około 14 lat prowadzi zajęcia. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich – zarówno dla osób regularnie ćwiczących, jak i tych, które dopiero chcą rozpocząć swoją przygodę z jogą.

– Spróbujmy razem pobić rekord. Zabierzmy ze sobą najbliższych – jeśli każdy zaprosi choć jedną lub dwie osoby, wspólnie możemy osiągnąć ten cel. To będzie okazja do aktywnego spędzenia czasu, ale też do pokazania, że Białystok potrafi jednoczyć mieszkańców wokół ciekawych i pozytywnych inicjatyw – mówi prezydent Tadeusz Truskolaski.

Zajęcia są przeznaczone dla osób na każdym poziomie zaawansowania. Wystarczy mata, wygodny strój i woda.

– Czy Białystok stanie się polską stolicą jogi? Głęboko wierzę w tworzenie świata opartego na wartościach takich jak pokój, harmonia i przyjazne relacje z ludźmi. Największa lekcja jogi będzie wspaniałą okazją, aby taki świat kreować w naszym pięknym mieście. Jestem bardzo wdzięczna, że to właśnie ja będę miała zaszczyt poprowadzić te zajęcia – dodaje Ania Chomczyk.

Będzie to druga białostocka próba pobicia rekordu. W ubiegłym roku we wspólnej lekcji uczestniczyło 505 osób, a aktualny rekord Polski wynosi 724 osoby. Nad prawidłowym przebiegiem próby i liczeniem uczestników będzie czuwał sędzia Biura Rekordów.