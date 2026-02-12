Kilkadziesiąt kolizji i wypadki. Gołoledź na podlaskich drogach

W czwartek (12.02) na Podlasiu pojawiły się marznące opady. Drogi i chodniki są śliskie. Alerty dotyczą wszystkich powiatów.

Od północy odnotowano w całym regionie około 40 kolizji, a na wielu chodnikach jest "szklanka". Piesi mają problem z poruszaniem się.

Wypadek i zablokowana droga

Do wypadku doszło na drodze wojewódzkiej nr 677 na wysokości miejscowości Konopki Młode. Kierujące Oplem zderzył się z samochodem ciężarowym. Kierowca osobówki został zabrany do szpitala. Trasa w tym miejscu jest zablokowana.

Dwa pojazdy wpadły do rowu przy Alei Jana Pawła II w Białymstoku, na Dojlidach odnotowano kilka kolizji z udziałem trzech pojazdów.

Alerty

Alerty obowiązywać będą do około godz. 14:00. IMGW prognozuje są opady marznącego deszczu.