Kilkadziesiąt kolizji i wypadki. Gołoledź na podlaskich drogach

Paweł Jakubowski
2026-02-12 10:40

W województwie podlaskim przez marznące opady są trudne warunki na drogach oraz chodnikach. Doszło do kilkudziesięciu kolizji

Śliskie drogi

Autor: Mariusz Lukasz/ Kolizyjne Podlasie/ Materiały prasowe gołoledź

W czwartek (12.02) na Podlasiu pojawiły się marznące opady. Drogi i chodniki są śliskie. Alerty dotyczą wszystkich powiatów. 

Od północy odnotowano w całym regionie około 40 kolizji, a na wielu chodnikach jest "szklanka". Piesi mają problem z poruszaniem się. 

Wypadek i zablokowana droga

Do wypadku doszło na drodze wojewódzkiej nr 677 na wysokości miejscowości Konopki Młode. Kierujące Oplem zderzył się z samochodem ciężarowym. Kierowca osobówki został zabrany do szpitala. Trasa w tym miejscu jest zablokowana.

Dwa pojazdy wpadły do rowu przy Alei Jana Pawła II w Białymstoku, na Dojlidach odnotowano kilka kolizji z udziałem trzech pojazdów.

Alerty

Alerty obowiązywać będą do około godz. 14:00. IMGW prognozuje są opady marznącego deszczu.

Autor: Magdalena Choruży/Kolizyjne Podlasie/ Materiały prasowe ślisko
