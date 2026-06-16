Jechał hulajnogą po drodze ekspresowej, bo skończyły mu się papierosy! Natknął się na policję

Po papierosy hulajnogą drogą ekspresową. 30-latek dostał mandat

Użytkownicy hulajnóg elektrycznych nie raz sprawiają kłopoty, ale ten 30-latek przeszedł sam siebie! Policjanci z Podlasia zaczęli odbierać telefony od kierowców, którzy zauważyli na drodze ekspresowej S61 w okolicach Suwałk mężczyznę poruszającego się hulajnogą elektryczną. Jechał w kierunku Augustowa. Jak wiadomo, droga ekspresowa jest miejscem, gdzie samochody jeżdżą bardzo szybko, a obecność hulajnogi na takiej trasie stwarza realne zagrożenie. Na miejsce skierowano patrol policji. Funkcjonariusze znaleźli 30-letniego mężczyznę i zatrzymali go jeszcze na ekspresówce. Jak sam wyjaśnił, jechał na stację paliw kupić papierosy.

ZOBACZ TEŻ: Nastolatek na hulajnodze pobił rekord! Pędził szybciej niż samochody!

Hulajnogi elektryczne nie mogą poruszać się po drogach ekspresowych ani autostradach

Ta podróż mogła zakończyć się bardzo poważnym wypadkiem. W takiej sytuacji nawet chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii. Policjanci zabrali mężczyznę i jego hulajnogę z drogi ekspresowej. Za złamanie przepisów został ukarany mandatem. Hulajnogi elektryczne nie mogą poruszać się po drogach ekspresowych ani autostradach. Użytkownicy takich pojazdów powinni korzystać przede wszystkim z dróg dla rowerów. Jeśli ich nie ma, mogą jechać jezdnią tylko w określonych sytuacjach i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Sonda Czy uważasz, że elektryczne hulajnogi są niebezpieczne? TAK, zdecydowanie NIE Nie mam zdania w tej sprawie

Czy znasz Podlaskie lepiej niż przeciętny turysta? Sprawdź się w quizie Pytanie 1 z 5 Ile parków narodowych znajduje się w województwie podlaskim? 2 3 4 5 Następne pytanie