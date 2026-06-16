Jechał hulajnogą po drodze ekspresowej, bo skończyły mu się papierosy! Natknął się na policję

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-06-16 21:08

Nietypową interwencję przeprowadzili policjanci z Suwałk. W nocy otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie jadącym hulajnogą elektryczną drogą ekspresową S61. Okazało się, że 30-latek... wybrał się na stację paliw po papierosy.

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Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Czarna asfaltowa droga ekspresowa biegnie prostolinijnie w dal, dzielona białym pasem rozdzielającym na dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Nad drogą wznoszą się symetrycznie dwa betonowe wiadukty, tworząc tunel architektoniczny, z licznymi szarymi rurami i belkami widocznymi pod spodem. W oddali, na horyzoncie, rysują się kontury miejskiej zabudowy z licznymi wieżowcami, natomiast błękitne niebo rozciąga się nad całością, przechodząc w jaśniejsze odcienie przy horyzoncie.

Po papierosy hulajnogą drogą ekspresową. 30-latek dostał mandat

Użytkownicy hulajnóg elektrycznych nie raz sprawiają kłopoty, ale ten 30-latek przeszedł sam siebie! Policjanci z Podlasia zaczęli odbierać telefony od kierowców, którzy zauważyli na drodze ekspresowej S61 w okolicach Suwałk mężczyznę poruszającego się hulajnogą elektryczną. Jechał w kierunku Augustowa. Jak wiadomo, droga ekspresowa jest miejscem, gdzie samochody jeżdżą bardzo szybko, a obecność hulajnogi na takiej trasie stwarza realne zagrożenie. Na miejsce skierowano patrol policji. Funkcjonariusze znaleźli 30-letniego mężczyznę i zatrzymali go jeszcze na ekspresówce. Jak sam wyjaśnił, jechał na stację paliw kupić papierosy.

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Hulajnogi elektryczne nie mogą poruszać się po drogach ekspresowych ani autostradach

Ta podróż mogła zakończyć się bardzo poważnym wypadkiem. W takiej sytuacji nawet chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii. Policjanci zabrali mężczyznę i jego hulajnogę z drogi ekspresowej. Za złamanie przepisów został ukarany mandatem. Hulajnogi elektryczne nie mogą poruszać się po drogach ekspresowych ani autostradach. Użytkownicy takich pojazdów powinni korzystać przede wszystkim z dróg dla rowerów. Jeśli ich nie ma, mogą jechać jezdnią tylko w określonych sytuacjach i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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