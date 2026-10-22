Jagiellonia Białystok - Anderlecht Bruksela. Jedna bramka do przerwy

Paweł Jakubowski
2026-10-22 18:12

Jagiellonia Białystok przegrywa z Anderlechtem po falanym błędzie w 22 minucie.

Europy
Autor: Paweł Jakubowski

Do składu Jagiellonii powrócił Nik Prelec, od pierwszych minut nie było na boisku Jesusa Imaza. Anderlecht był aktywniejszy od pierwszych minut. 

W 20 min fatalny błąd w obronie kosztował stratę ola. Piłkę źle podał we własnym polu karnym Findel, a futbolówkę przejął Mihajło Cvetkovic i trafił do siatki.

Duma obudziła się w 38 min. Blisko był Kamil Jóźwiak, ale wyprzedził o bramkarz rywali. Za chwilę strzał Szmyta zablokował obrońca Anderlechtu.  

Drua połowa

Lepiej wyglądała Jagiellonia, która przeprowadziła kilka akcji. W 63 min w walce o piłkę został przewrócony Ousmane Sow, ale sędzie nie dopatrzył się rzutu karnego.

W 72 min goście podwyższyli na 2:0. Po przechwycie piłki na prawym skrzydle z ostrego kąta huknął Marten Winkler.

 

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