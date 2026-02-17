Grypa szaleje w Podlaskiem. Najnowsze dane

W województwie podlaskim odnotowano wzrost zachorowań na grypę. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku przedstawiła najnowsze dane. Są niepokojące, a jak podkreślają specjaliści, zachorowań może być jeszcze więcej.

Trzykrotny wzrost zachorowań

W połowie stycznia chorych na grypę było ok. tysiąca osób.

- Na ten moment są to 3238 osoby, z tego 219 trafiło do szpitala - mówi Urszula Glińska z podlaskiego sanepidu. - Sytuacja jest rozwojowa.

W praktyce chorych może być więcej, bo statystyki rejestrują wyłącznie osoby, które zgłosiły się do lekarza. Specjaliści apelują, by nie lekceważyć objawów. Nieleczona grypa może prowadzić do poważnych powikłań, m.in. zapalenia płuc.

Bezpłatne szczepienia przeciw grypie. Kto może skorzystać?

Najskuteczniejszą metodą zapobiegania grypie jest szczepionka. Bezpłatnie zaszczepić mogą się dzieci do 18 roku życia, seniorzy 65+ i kobiety w ciąży. Szczepienia przeciw grypie w województwie podlaskim są dostępne w poradniach POZ, prywatnych placówkach oraz w wybranych aptekach współpracujących z NFZ. Listę aptek znajdziecie tutaj.