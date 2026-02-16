Drony, agregaty, środki łączności. Sprzęt za ponad 3 mln zł trafił na Przesmyk Suwalski

Na Przesmyk Suwalski trafił sprzęt dla obrony cywilnej o wartości 3,26 mln zł.

Samorząd kupił m.in. drony, agregaty prądotwórcze, ciężki sprzęt drogowy oraz środki łączności.

W pakiecie znalazły się także stacje uzdatniania wody, namioty kryzysowe i paczkowarki do piasku.

Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski podkreślił, że to pierwszy krok w budowie odporności i bezpieczeństwa regionu.

Zapowiedziano, że w 2026 roku program obejmie m.in. schrony, miejsca ukrycia oraz edukację i dalsze zakupy.

Wojewoda Jacek Brzozowski podkreślił, że to konkretne wsparcie i pierwszy krok na drodze do budowania bezpiecznej Polski i odpornego społeczeństwa. - Ochrona ludności to konkretne działania zaplanowane w następne lata. W 2026 roku to będą miejsca ukrycia, doraźnego schronienia i schrony oraz edukacja i kontynuacja zakupów. Robimy to systematycznie, konsekwentnie uwzględniając przy tym specyfikację regionu – powiedział Brzozowski.

Przesmyk Suwalski to region, który według wielu ekspertów określa się jako strategiczny dla całego NATO. Przesmyk to obszar wokół Suwałk, Augustowa, Sejn i litewskiego Mariampola łączący Polskę z Litwą i pozostałymi krajami bałtyckimi, zarazem oddzielający należący do Rosji Obwód Królewiecki (Kaliningradzki) od Białorusi. Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz podziękował wojewodzie za przekazane środki i powiedział, że zakupiony sprzęt podniesie poziom bezpieczeństwa mieszkańców.

Oprócz zakupów sprzętowych program objął szkolenia dla mieszkańców z zakresu przetrwania w sytuacjach kryzysowych oraz kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy.

