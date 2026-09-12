Co się dzieje w Rolnicy. Podlasie? Wydano komunikat

Gienek razem ze Sławkiem zwrócą się do Walka, aby wsparł ich przy reperowaniu maszyny rolniczej Andrzeja. Szybko wyjdzie na jaw, że powodem awarii jest uszkodzona dętka w oponie. Po sprawnym załatwieniu sprawy Gienek, Andrzej, Sławek oraz Ela wyruszą do pracy na polu. Andrzej skupi się na przewracaniu siana przygotowywanego do zwijania. Reszta grupy zajmie się ręcznym zgrabianiem trawy w miejscach niedostępnych dla traktora.

Emilka i Karol z Laszek chronią bydło przed wilkami

Tymczasem w Laszkach Emilka wraz z Karolem przepędzą krowy prosto do budynku gospodarczego. Zwierzęta nie mogą dłużej przebywać na łące, ponieważ w okolicy grasują wilki. Gospodarze dodatkowo ogrodzą obszar specjalnymi taśmami, potocznie nazywanymi „fląrami”. Mimo że Karol niezbyt wierzy w moc odstraszającą czerwonych wstążek, założenie takiej bariery jest niezbędne, by móc starać się o państwową rekompensatę w przypadku ataku drapieżników.

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Z kolei w miejscowości Pokaniewo zbiory wiśni zwieńczy nie lada atrakcja. Tomek zaprezentuje swoim dzieciom nowiutki traktor i zaprosi je na wspólną przejażdżkę połączoną z testowym koszeniem. Zgodnie z zapowiedziami, nowy epizod hitowej produkcji telewizyjnej zostanie wyemitowany w niedzielę, 13 września o godzinie 20:00 na antenie stacji Fokus TV.

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Rolnicy. Podlasie. Gienek i Andrzej wyprowadzili krowy na pastwisko