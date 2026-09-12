Co się dzieje w Rolnicy. Podlasie? Wydano komunikat

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-09-12 8:30

Przed uczestnikami serialu „Rolnicy. Podlasie” nowe, trudne zadania. W 37. odcinku ósmego sezonu Andrzej napotka problemy ze sprzętem, natomiast Emilka z Karolem postarają się ochronić inwentarz przed drapieżnikami. Wiele radości zagości też w Pokaniewie, gdzie Tomek pochwali się świeżo kupioną maszyną rolniczą.

Gienek razem ze Sławkiem zwrócą się do Walka, aby wsparł ich przy reperowaniu maszyny rolniczej Andrzeja. Szybko wyjdzie na jaw, że powodem awarii jest uszkodzona dętka w oponie. Po sprawnym załatwieniu sprawy Gienek, Andrzej, Sławek oraz Ela wyruszą do pracy na polu. Andrzej skupi się na przewracaniu siana przygotowywanego do zwijania. Reszta grupy zajmie się ręcznym zgrabianiem trawy w miejscach niedostępnych dla traktora.

Emilka i Karol z Laszek chronią bydło przed wilkami

Tymczasem w Laszkach Emilka wraz z Karolem przepędzą krowy prosto do budynku gospodarczego. Zwierzęta nie mogą dłużej przebywać na łące, ponieważ w okolicy grasują wilki. Gospodarze dodatkowo ogrodzą obszar specjalnymi taśmami, potocznie nazywanymi „fląrami”. Mimo że Karol niezbyt wierzy w moc odstraszającą czerwonych wstążek, założenie takiej bariery jest niezbędne, by móc starać się o państwową rekompensatę w przypadku ataku drapieżników.

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Z kolei w miejscowości Pokaniewo zbiory wiśni zwieńczy nie lada atrakcja. Tomek zaprezentuje swoim dzieciom nowiutki traktor i zaprosi je na wspólną przejażdżkę połączoną z testowym koszeniem. Zgodnie z zapowiedziami, nowy epizod hitowej produkcji telewizyjnej zostanie wyemitowany w niedzielę, 13 września o godzinie 20:00 na antenie stacji Fokus TV.

Tak żyje i pracuje Emilia Korolczuk z Rolnicy. Podlasie
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Rolnicy. Podlasie. Gienek i Andrzej wyprowadzili krowy na pastwisko
Tak żyje i pracuje Emilia Korolczuk z Rolnicy. Podlasie
Galeria zdjęć 11
Rolnicy Podlasie Emilia Korolczuk
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