Blisko 30 miliardów euro dla obszarów przygranicznych UE. Unia uruchamia instrument EastInvest

Nowy instrument ma uruchomić co najmniej 28 mld euro na wsparcie wschodniej flanki Unii Europejskiej w latach 2026 – 2027. Fundusze mają zostać rozdysponowane w ciągu dwóch lat. O dofinansowanie będzie można ubiegać się w ramach konkursów.

Środki zostaną przeznaczone na kluczowe potrzeby: wsparcie przedsiębiorstw, rozwój i transformację branż, rolnictwo oraz odnawialne źródła energii.

Trwają prace nad szczegółowymi zasadami finansowania. Instrument będzie oparty na pożyczkach, jednak samorząd województwa zabiega o to, aby miały one charakter wysoko umarzalny.

EastInvest skierowany jest wyłącznie do wschodnich regionów przygranicznych państw członkowskich graniczących z Rosją, Białorusią i Ukrainą. Jego celem jest mobilizacja finansowania – przede wszystkim w formie pożyczek i gwarancji – na projekty infrastrukturalne, gospodarcze i społeczne, stanowiące odpowiedź na skutki wojny w Ukrainie oraz napięcia geopolityczne.

Instrument obejmuje regiony w państwach takich jak: Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Słowacja, Węgry, Rumunia i Bułgaria.