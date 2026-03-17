Białystok z kolejną opcją zamawiania jedzenia. Ponad 100 lokali w jednej aplikacji

Od 16 marca nowa platforma dostaw w Białymstoku

Ponad 100 restauracji w ofercie

Godziny dostaw: 11:00–23:00

Możliwość zamówienia z wyprzedzeniem do 72 h

Promocja: darmowa dostawa i 40% rabatu

Wśród dostępnych lokali są m.in. Pizza Hut, Koku Sushi oraz Jaga Pizza&Bistro. Zamówienia realizowane są codziennie w godzinach 11:00–23:00, a posiłki można zaplanować z wyprzedzeniem nawet do 72 godzin. Usługa działa za pośrednictwem aplikacji Bolt Food. Na początek przygotowano promocję dla nowych użytkowników – przez dwa tygodnie obowiązuje darmowa dostawa oraz 40% zniżki na pierwsze zamówienie. Nowe rozwiązanie oznacza również większe możliwości dla restauratorów, którzy mogą dotrzeć do szerszego grona klientów.

Warto podkreślić, że rynek dostaw jedzenia w Białymstoku jest już rozwinięty. Mieszkańcy od dawna korzystają z różnych platform oraz bezpośrednich dostaw oferowanych przez restauracje i sieci gastronomiczne, takie jak Pyszne.pl, KFC czy McDonald’s. Nowa opcja oznacza więc przede wszystkim większy wybór i konkurencję na rynku.

