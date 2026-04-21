Marcin Jóźwik służbę w policji rozpoczął w 2022 roku. Był funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Kolnie, gdzie pracował w ogniwie patrolowo-interwencyjnym. Jak podkreślają współpracownicy, wyróżniał się zaangażowaniem i gotowością do niesienia pomocy.

W komunikacie podlaskiej policji podkreślono, że był osobą otwartą, życzliwą i zawsze gotową wesprzeć innych. Współpracownicy zapamiętają go jako rzetelnego policjanta oraz oddanego kolegę.

Wzruszające pożegnanie funkcjonariusza

W oficjalnym komunikacie przekazano:

„Był zawsze otwarty na potrzeby innych, nigdy nie odmawiał pomocy. Na zawsze pozostanie w naszych sercach jako ciepły, uśmiechnięty, życzliwy i uczynny kolega. Był znakomitym i pewnym towarzyszem na służbie.”

Śmierć policjanta nastąpiła nagle, co jeszcze bardziej wstrząsnęło środowiskiem funkcjonariuszy. Pozostawił pogrążoną w żałobie rodzinę i przyjaciół.

Wyrazy współczucia rodzinie i bliskim złożył Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Kamil Borkowski. W imieniu swoim oraz całego kierownictwa i pracowników podlaskiej Policji przekazał słowa wsparcia dla najbliższych zmarłego funkcjonariusza.