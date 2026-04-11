Marzył o majówce na Mazurach. Stracił ponad tysiąc złotych!

Oszustwa na kwatery widmo przed majówką. Mieszkaniec Białegostoku stracił 1300 zł

Zbliżający się długi weekend majowy to gorący okres nie tylko dla turystów, ale i dla naciągaczy. Białostocka policja ostrzega przed tak zwanymi kwaterami widmo. Ofiarą przestępców padł niedawno 25-letni mężczyzna, który planował wypoczynek na Mazurach. Jego uwagę w sieci przykuła oferta wynajmu domku, wyróżniająca się niezwykle atrakcyjną ceną. 25-latek nawiązał kontakt z rzekomym właścicielem obiektu, wymieniając SMS-y i rozmawiając przez telefon. Naciągacz żądał natychmiastowej zapłaty. Za pośrednictwem podesłanego linku do płatności, 25-latek przelał na wskazane konto 1300 złotych. Wkrótce potem na jego skrzynkę mailową trafiło potwierdzenie rezerwacji, w którym jednak brakowało adresu domku. Po dopytaniu o szczegóły, oszust wskazał adres w Giżycku. Podejrzliwy turysta poprosił swojego znajomego z tego miasta o weryfikację. Na miejscu okazało się, że pod wskazanym adresem jest zwykła, prywatna posesja.

Fałszywe ogłoszenia noclegów na Mazurach. Policja radzi, jak nie stracić pieniędzy

Chwilę po zdemaskowaniu oszustwa ogłoszenie natychmiast wyparowało z sieci, a kontakt z rzekomym wynajmującym został zerwany. Pokrzywdzony 25-latek zgłosił sprawę policji. Mundurowi podkreślają, że proceder ten przybiera na sile. Przestępcy masowo publikują w internecie sfabrykowane oferty lub stawiają fałszywe witryny internetowe, które na pierwszy rzut oka wyglądają profesjonalnie. Potencjalne ofiary są wabione niskimi cenami, prestiżową lokalizacją i atrakcyjnymi zdjęciami. Cyberprzestępcy nierzadko kradną tożsamość prawdziwych właścicieli pensjonatów lub oferują obiekty istniejące wyłącznie w wirtualnej rzeczywistości, aby wyłudzić zaliczki.

