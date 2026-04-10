Tajemniczy list do żony. Prośba o wybaczenie. Emocje w nowym odcinku Rolnicy. Podlasie

Sławek z „Rolnicy. Podlasie” pisze list do żony

W nowej odsłonie programu Sławek, nazywany Jastrzębiem, spotyka się z Andrzejem i Gienkiem. Gospodarze w towarzystwie Jarka wyruszają do lasu po drewno opałowe. Po skończonej pracy Sławek z pomocą Gienka tworzy oficjalny list z przeprosinami, który ma trafić do Eli, żony Jastrzębia. Powód konfliktu pozostaje na razie tajemnicą. Wiemy jednak, że bohaterowie planują wspólną wyprawę do miejscowości Strabla, gdzie na co dzień mieszka urażona kobieta.

13

Wiosenne porządki i premiera na Fokus TV

Maćka wizytuje trenerka Ula, wspierając go w wiosennej pielęgnacji koni poprzez podcinanie ich grzyw i ogonów. Z kolei Igor pomaga przy krowach, dystrybuując paszę, podczas gdy Maciek aplikuje inwentarzowi preparat zwalczający wszy. Równolegle w Tykocinie Szymek z ojcem rąbią drewno opałowe, choć każdy z nich stosuje inną technikę. Gdy senior kończy pracę, zastępuje go Patrycja. Następnie bohaterka udaje się do domu, by wspólnie z Wojtkiem zjeść makaron przygotowany wcześniej przez Wiesię. Premierowa emisja epizodu odbędzie się w najbliższą niedzielę punktualnie o 20:00 na kanale Fokus TV.