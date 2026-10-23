Wyszedł pod blok z siekierą. Zaskakujące tłumaczenie 38-latka

Zgłoszenie w tej sprawie otrzymał dyżurny zambrowskiej komendy. Zaniepokojony mieszkaniec zauważył mężczyznę z siekierą pod jednym z bloków. Na miejsce pojechali policjanci, którzy zastali tam 38-latka.

Mężczyzna przyznał, że chciał ściąć drzewo. Podczas interwencji funkcjonariusze ustalili, że jest nietrzeźwy. Zabezpieczyli siekierę, a 38-latek trafił do policyjnej celi, gdzie przebywał do czasu wytrzeźwienia.

Czytaj też: Policyjny pościg w centrum Białegostoku. 14-latek uciekał na hulajnodze

Policjanci prowadzą czynności wyjaśniające dotyczące posiadania niebezpiecznego przedmiotu w miejscu publicznym oraz niszczenia roślinności na terenie przeznaczonym do użytku publicznego. Mężczyzna odpowie za popełnione wykroczenia przed sądem.