To męskie imię bije w Polsce wszelkie rekordy popularności. W rejestrze PESEL deklasuje rywali

Publikacja aktualnych statystyk państwowych pozwala bez trudu wskazać absolutnego faworyta wśród żyjących obywateli naszego kraju. Zwycięzca od wielu sezonów zajmuje zaszczytne pierwsze miejsce i dystansuje konkurencję. Wyniki pokazują jednoznacznie, że Piotr to zdecydowanie najczęstszy wybór Polaków, ponieważ figuruje w dokumentach dokładnie 682 516 mężczyzn.

Imię Piotr deklasuje konkurencję. Tak wygląda czołówka w Polsce

Zwycięzca tego ogólnopolskiego zestawienia ma gigantyczną przewagę nad resztą stawki, sięgającą kilkudziesięciu tysięcy przypisań. Oprócz lidera na pudle stanęli także posiadacze innych tradycyjnych mian:

Krzysztof, którego reprezentuje 631 898 obywateli,

Tomasz, zapisany w dowodach 533 217 Polaków.

Zaraz za podium ukształtowała się równie mocna grupa pościgowa. Prezentuje się ona następująco:

Andrzej z wynikiem 513 749 mężczyzn,

Paweł, którego nosi 502 076 osób,

Michał z liczbą 492 326 wystąpień.

Skąd pochodzi i co oznacza najpopularniejsze polskie imię Piotr?

Etymologia tego słowa wywodzi się bezpośrednio ze starożytnej Grecji, gdzie termin „petros” tłumaczono po prostu jako głaz bądź kamień. Nad Wisłę zawędrowało ono poprzez łacińską formę Petrus, mając potężne fundamenty w religii chrześcijańskiej. Według biblijnych przekazów godność tę nosił kluczowy apostoł, traktowany powszechnie jako pierwszy biskup Rzymu. Taki ładunek znaczeniowy gwarantuje skojarzenia z życiową solidnością oraz charakterem nie do złamania, co niewątpliwie przekonuje kolejne pokolenia do tego wyboru.

Klasyczne imiona męskie niezmiennie rządzą w rejestrze PESEL

Czołowa dziesiątka opublikowanych statystyk to prawdziwe królestwo sprawdzonych, funkcjonujących od dawna mian, wykazujących niesłabnące zainteresowanie społeczeństwa. W tym elitarnym gronie zameldowali się ponadto:

Jan gromadzący 462 503 panów,

Marcin z liczbą 447 274 nosicieli,

Jakub reprezentowany przez 433 692 mężczyzn,

Adam, którego wybrano w 400 572 przypadkach.

Powyższe wyniki dobitnie udowadniają siłę rodzimej tradycji. Nawet w obliczu nowoczesnych mód obywatele najchętniej sięgają po sprawdzone wzorce przy nazywaniu swoich potomków.