Psy policyjne ćwiczyły wykrywanie narkotyków i materiałów wybuchowych. Trwają szkolenia TROPIK-9 [ZDJĘCIA]

Funkcjonariusze policji, wojska, Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej ćwiczą ze swoimi podopiecznymi wykrywanie narkotyków i materiałów wybuchowych. To w ramach ogólnopolskiego projektu TROPIK-9. Szkolenie odbywa się w powiecie białostockim i potrwa do piątku (27.03).

W środę (25.03) funkcjonariusze i psy służbowe szkolili się pod okiem instruktorów na bocznicy kolejowej w Białymstoku. Infrastruktura pozwoliła na stworzenie warunków, w jakich policjanci pracują na co dzień. W miejscu ćwiczeń było dużo rozproszeń, dźwięków, hałas. Wszystko po to, żeby psy w realnych sytuacjach nie zwracały na to uwagi, a były skupione na zadaniu.

- Zostały nam udostępnione wagony kolejowe, które przeszukujemy, są podłożone narkotyki - mówi Jagna Gill, szkoleniowiec psów służbowych.- Funkcjonariusze mają za zadanie te wagony przeszukać.

W polskiej Policji służy obecnie ponad 900 psów. W garnizonie podlaskim - 58. Projekt TROPIK-9 jest realizowany z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Potrwa 36 miesięcy, podczas których przeszkolonych zostanie 922 funkcjonariuszy.

Posłuchajcie relacji ze szkolenia na bocznicy kolejowej. Mówią komisarz Kinga Wójcikowska z biura Prewencji Komendy Głównej Policji i Jagna Gill, szkoleniowiec psów służbowych.