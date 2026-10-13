Przejechał psa po 11 godzinach służby. Sąd skazał strażnika granicznego

Adam Kardasz
Adam Kardasz
Jacek Chlewicki
Konsultacja: Jacek Chlewicki
2026-10-13 16:33

Sąd Okręgowy w Białymstoku wydał prawomocny wyrok w sprawie byłego sierżanta Straży Granicznej, Bartłomieja M. Mężczyzna został uznany za winnego potrącenia psa podczas pełnienia obowiązków. Chociaż zdarzenie miało miejsce na pasie drogi granicznej, a nie publicznej, sędziowie uznali, że kierowca powinien był uniknąć potrącenia zwierzęcia.

Oskarżony były strażnik graniczny z zasłoniętą twarzą siedzi w ławie sądowej. O wyroku sądu przeczytasz na Eska Białystok.
Autor: Kardasz Adam / Super Express Dramat pogranicznika z Podlasia. Wyleciał ze służby, bo potrącił psa. "To był nieszczęśliwy wypadek!"

Sąd Okręgowy w Białymstoku zdecydował o utrzymaniu wyroku dla byłego sierżanta Straży Granicznej, Bartłomieja M., który został skazany na pół roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata oraz 3 tys. zł nawiązki. Według sądu mężczyzna miał szansę na uniknięcie zderzenia z psem. Z kolei skazany tłumaczy swoje zachowanie ogromnym zmęczeniem po długotrwałej służbie. Mężczyzna nie zgadza się z decyzją i rozważa podjęcie kolejnych kroków prawnych.

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Do tragicznego zdarzenia doszło, gdy 30-letni Bartłomiej M. wracał po 11 godzinach patrolu w ciężkiej, terenowej Toyocie. Funkcjonariusz najechał na psa biegnącego w stronę pojazdu. Tłumaczył, że kolor zwierzęcia przypominał barwę drogi, co sprawiło, że był niewidoczny. Na nagraniu z incydentu brakuje jakichkolwiek manewrów obronnych z jego strony, co sugeruje, że nie widział zagrożenia. Co więcej, jadący z nim żołnierz nie poinformował go o psie, a po zdarzeniu oskarżył o umyślne działanie krzycząc: „Coś ty zrobił?!”. Bartłomiej M. był przekonany, że przejechał po korzeniu lub kamieniu.

Dramat pogranicznika z Podlasia. Wyleciał ze służby, bo potrącił psa. To był nieszczęśliwy wypadek!
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W pierwszej instancji Sąd Rejonowy w Sokółce orzekł wobec kierowcy karę pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz nawiązkę na rzecz ochrony zwierząt. Orzeczenie to zostało podtrzymane przez białostocki Sąd Okręgowy. Sędziowie orzekli, że funkcjonariusz miał możliwość zahamowania przed psem. Skrajne zmęczenie wielogodzinną służbą w trudnych warunkach, obejmującą m.in. odpieranie ataków kamieniami i butelkami, nie zostało uznane za wystarczające wytłumaczenie wypadku.

Były strażnik stanowczo odrzuca oskarżenia. Uważa, że żołnierz, który był świadkiem zdarzenia, miał obowiązek poinformować go o psie na drodze, zanim zgłosił sprawę organizacjom broniącym praw zwierząt.

– Boli mnie, że skazano mnie za znęcanie się nad zwierzętami i dano wiarę żołnierzowi, który twierdził, że widział psa i był pewny, że ja też. Dlaczego nie powiedział ani słowem, że ten psiak biegnie w naszą stronę? Dopiero potem zaczął składać meldunki i powiadomił organizacje prozwierzęce. A wtedy już nikt nie chciał słuchać moich racji. Rozumiem miłośników zwierząt, ale widzę że często patrzą bardzo jednostronnie. Zrobili ze mnie sadystę, którym nie jestem!

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Były sierżant podkreśla, że bardzo cenił swoją pracę. Zwraca uwagę, że po wyczerpujących zmianach wracał do dzieci, a nieszczęśliwe potrącenie psa było wynikiem zmęczenia.

– Byłem wtedy przemęczony. Po 11 godzinach służby zostałem skierowany na ten odcinek w sytuacji alarmowej, bo tuż obok była próba nielegalnego przekroczenia granicy. Może i mogłem zobaczyć tego psa, ale naprawdę go nie widziałem – mówi z żalem były sierżant SG.

– Czy ktoś wnikał w to, że po nocnych patrolach wracałem do domu, gdzie czekają na mnie małe dzieci, przy którym nie zawsze można się wyspać. O to mnie nikt nie pytał. Nikt też nie pamiętał, że byłem dobrym, nagradzanym funkcjonariuszem. Jest mi bardzo przykro, że pies zginął, ale to był wypadek! Chwila nieuwagi wynikła z przeładowania zadaniami i zmęczenia, a nie z chęci znęcania się. Ten wyrok przekreśla moja szanse na powrót do służby, która jest dla mnie ważna. Nie zgadzam się z tym wyrokiem, muszę przemyśleć, co teraz mogę jeszcze zrobić – mówi były sierżant.

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