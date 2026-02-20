Prosty sposób na obniżenie rachunków z prąd. Wystarczy jedna rzecz

Te urządzenia pożerają prąd w trybie czuwania. Odłącz je natychmiast. Zobaczysz różnicę w rachunkach

Wiele sprzętów domowych działa nawet wtedy, gdy wydaje się, że są wyłączone. Tryb czuwania, świecąca dioda czy podłączona ładowarka oznaczają stały pobór energii. To tzw. „ukryci pożeracze prądu”, którzy przez cały rok generują dodatkowe koszty. W skali miesiąca różnica może być niewielka, ale w perspektywie 12 miesięcy rachunki rosną zauważalnie.

Czym jest pobór energii w trybie czuwania? Tryb stand-by pozwala urządzeniom szybciej się uruchamiać lub reagować na sygnał z pilota. Oznacza to jednak, że sprzęt nie jest całkowicie wyłączony. W praktyce pobiera energię przez całą dobę – nawet wtedy, gdy nikt z niego nie korzysta. Według szacunków tryb czuwania może odpowiadać za kilka procent całkowitego zużycia energii w gospodarstwie domowym.

Czytaj też: Wampiry energetyczne w domu. Jak ograniczyć zużycie prądu? Proste sposoby, które działają

Ładowarka w gniazdku? To też kosztuje

Choć pojedyncza ładowarka pobiera niewielką ilość energii, w wielu domach jest ich kilka – do telefonu, tabletu, laptopa czy smartwatcha. Pozostawione stale w kontakcie generują dodatkowe zużycie prądu przez cały rok. To samo dotyczy listew zasilających z podświetleniem oraz sprzętów wyposażonych w zegary elektroniczne.

15

Jak ograniczyć straty energii?

Nie zawsze możliwe jest całkowite odłączenie wszystkich urządzeń, ale część z nich można bez problemu wyłączyć z gniazdka.

Proste sposoby na niższe rachunki:

korzystanie z listew z wyłącznikiem,

odłączanie sprzętu RTV na noc i podczas dłuższej nieobecności,

wyjmowanie ładowarek po zakończeniu ładowania,

wyłączanie komputerów zamiast pozostawiania ich w trybie uśpienia,

sprawdzanie ustawień energooszczędnych w urządzeniach.

W przypadku routera internetowego warto rozważyć wyłączanie go na noc tylko wtedy, gdy nie wpływa to na działanie innych urządzeń w domu.

Ile można zaoszczędzić?

W skali miesiąca oszczędności mogą wynosić kilka–kilkanaście złotych, w zależności od liczby i rodzaju urządzeń. Rocznie może to oznaczać nawet kilkaset złotych mniej na rachunku za energię elektryczną. Największe znaczenie ma konsekwencja i świadomość, które sprzęty rzeczywiście wymagają stałego podłączenia do prądu.