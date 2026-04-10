Pogoda w Białymstoku na weekend 10-12 kwietnia. Piątek z przymrozkami

Nadchodzący weekend w Białymstoku upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia i stosunkowo niskich temperatur. Z dnia na dzień będzie robić się odrobinę chłodniej, ale noce przyniosą ujemne wartości na termometrach. Opady deszczu pojawią się dopiero w niedzielę. Jak wygląda szczegółowa pogoda na weekend w Białymstoku?

Piątek, 10 kwietnia, będzie najcieplejszy, choć odczucie ciepła może ograniczać zachmurzenie. W najcieplejszym momencie dnia termometry w Białymstoku wskażą maksymalnie około 9 stopni Celsjusza. Noc z piątku na sobotę zapowiada się jednak mroźna – temperatura spadnie do około -1°C. Przez cały dzień niebo pozostanie w większości zasłonięte chmurami, ale nie przewiduje się opadów. Wiatr będzie wiał z prędkością około 3 m/s.

Pochmurna sobota w Białymstoku

W sobotę pogoda będzie bardzo podobna do piątkowej, choć zrobi się minimalnie chłodniej. Maksymalna temperatura w ciągu dnia wyniesie niecałe 9°C, a w nocy słupki rtęci będą oscylować w okolicach zera. Podobnie jak dzień wcześniej, nad miastem utrzyma się duże zachmurzenie, które nie przyniesie jednak deszczu. Prędkość wiatru pozostanie na poziomie około 3 m/s.

Niedziela przyniesie opady

Weekend w Białymstoku zakończy się zmianą aury. Niedziela, 12 kwietnia, będzie najchłodniejszym dniem, z temperaturą maksymalną sięgającą zaledwie 8 stopni Celsjusza. W nocy termometry ponownie pokażą wartości bliskie zeru. Mimo niższej temperatury na niebie mogą pojawić się przejaśnienia. Po dwóch suchych dniach prognozowane są niewielkie opady deszczu. Wiatr nie zmieni swojej siły i nadal będzie wiał z prędkością około 3 m/s.

Pomysły na weekend w Białymstoku

Chłodna, ale bezdeszczowa aura w piątek i sobotę może sprzyjać spacerom. Warto jednak zadbać o cieplejsze ubranie, szczególnie podczas wieczornych wyjść, gdy temperatura wyraźnie spadnie. Z kolei niedziela, z niewielkimi opadami deszczu i przejaśnieniami, może być dobrą okazją do spędzenia czasu w miejscach pod dachem lub na krótszych przechadzkach z parasolem w przerwach między opadami.

Dane pogodowe: OpenWeather